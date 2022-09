A 16 éves, azaz a fiatalabb évjárathoz tartozó Kovács-Seres Hunor semmit sem bízott a véletlenre: a rajt után kilőtt, és gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott – állandóan 15-20 másodperces előnnyel haladt a mezőny előtt, végül 18-cal győzött. A futam közben időről időre lecsapott a vihar, az utolsó körön olyan zivatar terítette be a pályát, hogy a versenyzők a következő bóját se nagyon látták saját bevallásuk szerint.

– Nem kaptam jó rajtbeosztást, ezért sokat kellett kerülnöm az első egyenesben, sikerült harmadik pozícióra felzárkóznom. Aztán nyolcszáz méter után arra gondoltam, én is nyomok egy „betlehemdávidosat”, azaz előre megyek, és aztán ami a csövön kifér. Annyiban én is hasonlítottam Dávidra, hogy rendre elnéztem a bójákat, viszont nekem sikerült nyernem – nem gondoltam volna, hogy ennyivel a többiek előtt tudok bejönni. Nagyon köszönöm a támogatást a klubomnak, edzőimnek és a szüleimnek – idézte Hunort a Magyar Úszó Szövetség honlapja.

A DKSE tehetsége vasárnap a 4x1500 méteres vegyes váltóval volt még érdekelt, a kvartettel végül az ötödik helyen ért célba.

A válogatott összességében négy aranyat és három bronzot szerzett, s egy kivétellel az összes versenyző a top 10-ben zárt egyéni számokban, ez pedig elegendő volt ahhoz, hogy mindkét összesítésben megelőzzük az Egyesült Államokat. A junior nyílt vízi vb-k történetében most fordult elő először, hogy Magyarország végzett az érem- és ponttábla élén.