Amíg az ob I.-es felnőtt női vízilabda-bajnokság csak október 15-én kezdődik a dunaújvárosi együttes számára, addig az ob I/B-s csapat, és az utánpótlás-együttesek lejátszották első bajnoki mérkőzéseiket. A DFVE az előző szezonhoz hasonlóan most is benevezett a felnőtt másod­osztályú küzdelmekbe, amelyet az előző szezonban másodikként zárt.

A lebonyolítás nem változott, a résztvevők két csoportban – egy négyes és ötös – játszanak az alapszakaszban. A B jelűben a DFVE a Fradi, a III. Kerület és a budapesti KSI csapatával került össze. Egy-egy fordulót tornarendszerben bonyolítanak le: mindenki kétszer játszik a másikkal. Az első Budapesten, a Széchy uszodában volt. A nyitómeccsen Mihók Attila vezetőedző az eltiltása miatt nem lehetett ott a medence szélén, de nélküle is ujjgyakorlat volt a győzelem.

DFVE–KSI 14–5 (4–1, 2–0, 4–4, 4–0)

DFVE: Szabó – Kardos D., Dobi 6, Kardos L. 1, Jonkl, Szabó N. 2, Sümegi 3. Csere: Erdélyi H. 1, Karancsi, Erdélyi J., Tuza 1.

A második találkozón is hamar eldőlt a meccs, az újvárosiak remek védekezés mellett sorra lőtték a gólokat, a nagyszünetre 7–2-re vezettek. A folytatásban sem változott a játék, ugyan a Fradi kicsit közelebb tudott zárkózni, de négy gólnál közelebb nem kerültek ellenfelükhöz. A két találkozón kiemelkedően teljesített Dobi Dorina, aki egyaránt hat-hat találatot lőtt.

DFVE–Ferencváros 14–10 (4–2, 3–0, 2–3, 5–5)

DFVE: Szabó I. – Kardos D., Dobi 6, Kardos L., Jonkl, Szabó N. 4, Sümegi 3. Csere: Erdélyi H. 1, Karancsi, Erdélyi J., Tuza.

A következő forduló jövő szombaton lesz, ám a DFVE meccseit elhalasztották.