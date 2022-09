Hosszú pandémiás időszak után újra kötelek közé léphettek a legjobb bokszolók a napokban rendezett eseményen. A Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében felállított ringben magyar és szerb ökölvívók mérték össze tudásukat. A rendezvény főszervezője, házigazdája a Sparing SE volt, amelynek vezetőjeként Kovács Richárdot kérdeztük.

Vargáné Kaiser Katalin polgármester, Király Péter és Kovács Richárd a megnyitón Fotók: Horváth László

Egyébként hosszú idő óta nem találkozhattunk velük. Arra a kérdésre, mi történt az eltelt időszak alatt és miként kerültek újra reflektorfénybe, így válaszolt.

– Közismert, hogy a Covid-helyzet az ökölvívásban, mint számos sportágban is komoly gondot okozott, amelyet a szervezetek igyekeztek különböző módon megoldani. A jelek szerint kilábalunk belőle. Szerencsére Nagyvenyim támogat minket ebben a megújulásban, és otthonra leltünk a településen. Vargáné Kaiser Katalin polgármester rendkívül fogadókész volt, amikor az ötlet felmerült, hogy hoznánk a kulináris családi napra egy bokszgálát. Profikat, amatőröket és bemutató mérkőzéseket láthatott a közönség. A megbeszélést szervezés, és sok munka követte, aminek eredménye lett ez az esemény, ahol nem csak a sportág kedvelői szurkolhattak.

Az este során szerb, valamint magyar összecsapásoké volt a fő irány. A Sparing SE sportolói mellett a hazai társegyesületek is megjelentek, a többi között Szombathelyről, Budapestről, Székesfehérvárról, Debrecenből. A fő meccset Polster Tamás budapesti bokszoló vívta, aki WBO Európa-bajnok, harminchárom győztes mérkőzés, kilenc vereség és egy döntetlen áll a neve mögött. 2006 óta profi ökölvívó. 2010 óta pedig Európa-bajnok, beceneve „Pszicho”. Összesen tizenegy profi öklözést láthattak a szurkolók.

A rendezvényen részt vettek a Fehérvár Küzdősport SE versenyzői is. Vezetőjüket, Turós Arnoldot kérdeztük az elmúlt időszakról.

Turós Arnold, a Fehérvár Küzdősport SE vezetője

Róluk azt tudni kell, hogy régóta ápolnak baráti, illetve szakmai kapcsolatot Kovács Richárdékkal.

– Igazából folyamatos versenyben vagyunk az egyesületünkkel, így a felkészülés nem jelentett gondot. Székesfehérváron sok bokszklub működik, de magával a versenyeztetéssel szerintem csak mi foglalkozunk. Pont most az ifjúsági magyar bajnokságról jövünk, ahol férfi és női aranyérmesünk is lett. Nem volt nehéz a pandémia után sem visszaállni a megszokott ritmusba, hiszen a vírus alatt is tartottuk edzéseinket – mondta érdeklődésünkre Turós Arnold.



A szombat esti nagyvenyimi bokszgálán nagyon nívós és izgalmas mérkőzéseket láthattak az érdeklődők. A fő meccsen pedig, ahogy az igazi nagy csatákban lenni szokott, most is KO-val végződött a bunyó. Polster Tamás kiütéssel győzött a kistarcsai Orlik Péterrel szemben. A szervezők a gála végén ígérték, hogy lesz folytatása a nagyvenyimi boksztörténetnek.