Tungsram SE–DKKA U22 24–24 (12–12)



DKKA: Bartók, Horváth G. (kapusok), Földesi, Gajdos 10, Gerogijev, Bankó, Kecskés 4, Graffy 3, Dobos, Balogh, Kövecses 2, Sztanó 2, Kovács 2, Konyecsni 1, Varga, Hetyei.

Az első félidőben többször is három góllal vezetett a Kohász, aztán a játékrész hajrája a Tungsramé lett, 7–10 után döntetlenre hozták az állást. A pihenő után is megtartotta lendületét az ellenfél, így már ők vezettek hárommal, de Zubai Gábor csapata nem adta fel, és 17–17-nél egalizált. Sajnos fordítani már nem sikerült, a Tung­sram egészen a hajráig vezetett. Az utolsó négy percre 24–23-as állással fordultak a felek, ám mindkét oldalon technikai hibák miatt nem született újabb találat, s úgy tűnt, ez is lesz a végeredmény. Azonban negyven másodperccel a lefújás előtt Graffy büntetőt harcolt ki, plusz még egy kiállítást. Az ítéletet vehemens kirohanással fogadta a hazai edző, így őt, majd még egy kanizsait is kiállítottak a játékvezetők. A hetest Sztanó bevágta, majd a három játékossal támadó Kanizsától labdát szerzett a DKKA, a lerohanás végén ismét Sztanó talált a kapuba, de az sajnos már időn túl esett.