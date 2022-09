dunaújváros A 2F-BAU Tolna-Mözs a másodosztály egyik újonca, tavalyi ligatársa, a Mad Dogs Futsal otthonában próbált szerencsét a rajton. Nos, azzal is elég gyengén állt, hiszen a házigazda alaposan, 13–2-re verte az együttest. Az erőviszonyok az előző szezonban is hasonlóak voltak, igaz akkor szerényebb különbségű vereségeket szenvedett el tőlük. A múlt heti zakót sokan a Mad Dodgs „csodafegyverének”, a brazil Ribeiro da Silva által lőtt mesterhármasnak tulajdonítják, amitől a vendéglátók nagy lendületet vettek.

Most viszont újabb nagy kihívás előtt állnak, hiszen az első fordulóban a hazai pályán vereséget szenvedett újvárosiak érkeznek hozzájuk. Egy újjá formálódott gárda szállt be velük a másodosztály küzdelmeibe. Megfelelő alázattal végzik a dolgukat, jó úton járnak. Az ő céljuk sem titkolt, a győzelemre kívánnak törni a most következő mérkőzésen is.

A rosszul sikerült rajt után Tóth Árpád, az edzőjük kendőzetlenül föltárta a csapat azon az estén kimutatkozó hiányosságait, és kijelölte az utat, ami a továbblépésükhöz vezethet. Látható módon megoldható célokat tűzött ki a számukra.

– Nagyon jól kezdtünk, hiszen mi szereztük meg a vezetést, de attól függetlenül látszott a csapaton a drukk. A jövőben nyilván higgadtabban kell játszanunk. Figyelmeztető volt a büntető és a többi helyzet kihagyása, valamint a kapufák is. Úgy érzem, hogy megfelelő tempót diktáltunk, de jó pár helyzetet elajándékoztunk a vendégeinknek azzal, hogy nem értékesítettük azokat. Az elpasszolt labdáinkkal és a technikai hibákból két-három gólt is adtunk nekik. Volt úgy, hogy lekontráztak bennünket, vagy rossz helyen veszítettük el, vagy adtuk be a labdát. Ezek a hibák benne voltak a mérkőzésben, és az ellenfelünk, az Újpest jó csapat, amely ki is tudta azokat használni – tekintett vissza.

Majd arról beszélt, mit kell tenni a folytatásban: – Egyszerű: a hozzáállásunkon nem szabad változtatni, még jobbá kell tenni. Az összes hibánkat, amit a védekezésben elkövettünk, ki kell javítanunk, és nem szabad eladnunk a labdáinkat. És persze a helyzeteinket be kell rúgni.