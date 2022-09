Nézzük csak, hogy kezdődött: két elszánt csapat nézett szembe egymással a mérkőzés előtt. Mindkettő győzni akart, és a hasonló hiányosságaikat, a határozottságot és a pontosságot akarta pótolni. Az újvárosiak a Mad Dogsnak ajándékozott meccsüket akarták feledtetni. Az Érd jól értelmezett becsvággyal érkezett, hogy ott folytassa, ahol az elmúlt heti győzelmével abbahagyta.

Perjési Viktorra már az előző mérkőzéseken is nagy szüksége lett volna a Dunaújváros csapatának, de a még az előző szezonban történt kiállítása miatt ki kellett hagyni azokat. Most aztán érthetően feltüzelve lépett pályára. Talán ennek is volt köszönhető a remek nyitánya: a nyolcadik percben az ő góljával vezetett a hazai gárda. Nem sokáig örülhetett a hazai közönség, mivel egy perc múlva már Szabó Koppány Gábor szemfülességéből került a hálóba a labda. Ez után viszont úgy látszott, a hazai csapat átlépte a saját árnyékát, és a hátralévő kilenc percben szinte meg is nyerhette volna a mérkőzést. Ugyanis Ivacs, Godslove és Csányi ragyogó akciókból hármat gurított és a biztató 4–1-gyel vonultak a szünetre.



A második félidőben a hazai csapat újból elővette a régi „jó” szokását, hiszen hagyta játszani az ellenfelét. A vendégeket nem kellett nógatni, csak néhány elpasszolt labdával, elcsúszott védekezéssel, egy kis kapusbizonytalansággal kellett segíteni nekik.

Így tehát Balazsin rögtön az elején szépített, amire az igazán jó napot kifogó Csányi Dávid két perc múlva válaszolt, 5–2, ami még mindig nem nézett ki rosszul. A kis mezőnyviadalok után Krisztián szépített, erre mondják a futsalban, hogy karcsú kis előny. Nyilván Godslove és Csányi is így gondolta, ezért a góljaikkal a Dunaújváros el is húzott 7–3-ra. Az utolsó két percet Borka és Szabó újabb góljaikkal tette izgalmasabbá. A végén talán csak a mesterhármast lövő Csányi örülhetett maradéktalanul ennek az eredménynek.