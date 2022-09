Ugyan az év fő versenye az ezüstéremmel zárult magyarországi világbajnokság volt, azért a horvátországi kontinenstornán is a dobogóért szeretett volna harcolni Bíró Attila három jelenlegi és sok korábbi DFVE-játékost felvonultató csapata. Még úgy is, hogy két kulcsember most hiányzik az Eb-ről, és fiatalok kaptak lehetőséget.

Sajnos miután a csoportkörben mindkét rangadót, a görögök és a hollandok ellenit is elveszítettük, így a hétfői negyeddöntőben a címvédő spanyolok jöttek szembe. (Ha az elsőt nyerjük, akkor Izraellel játszunk.) A meccsen elkövetett hibák újabb vereséget jelentettek, pedig lett volna esély a sikerre. Így az óriási csalódottságon gyorsan túl kellett lenni – bizony elég régen voltunk ötödikek valamely világversenyen, ahol az utóbbi években rendre a legjobb négy közé jutott és nem egy érmet szerzett a válogatott.

– A folytatásban nem lehet más célunk, mint az önbizalomszerzés, előtte pedig meg kell beszélnünk, hogy mi is történt a negyeddöntőben – mondta az egyik dunaújvárosi játékos, Horváth Brigitta.

Az 5–8. helyért elsőként a franciákkal kellett játszani szerdán, akik az utóbbi években egyre szervezettebb pólót mutatnak, igaz, menet közben elveszítették legjobbjukat, Mahieu Geraldinét, a ­DFVE játékosa ugyanis magyar állampolgár és válogatott lett. A számára pikáns meccset a vártak szerint magabiztosan kezdte a csapat, 4–0. Majd 6–2 után kicsit döcögni kezdett a játék, a franciák meg vérszemet kaptak, és feljöttek 9–6-ra. Ennél közelebb azonban nem, a meccsen remekelő harmadik DFVE-játékos, Garda Krisztina vezérletével fokozatosan állt helyre a világ rendje, és nyílt az olló a felek között. A vége pedig a várt, magabiztos győzelem lett.

Az ötödik helyért pénteken a Horvátország–Izrael-találkozó győztesével mérkőzünk. A házigazdákkal egy csoportban voltunk, ott kiütöttük őket, de Izraellel szemben is más kávéházat képvisel a magyar alakulat.



Keményebb ellenállást tanúsítottak MAGYARORSZÁG– FRANCIAORSZÁG 9–19 (2–6, 4–4, 2–6, 1–3) Magyarország: Magyari A. – Szilágyi D. 2, Gurisatti 2, MÁTÉ ZS. 2, PARKES 2, GARDA 6, Vályi V. Csere: Kiss A. (kapus), Farkas T. 2, Leimeter 2, Mahieu, Horváth B., DÖMSÖDI 1. Szövetségi kapitány: Bíró Attila. Gól emberelőnyből: 9/4, illetve 11/4. Gól ötméteresből: 4/4, illetve 1/1. Bíró Attila így értékelt az nso.hu-­­nak: – A franciák sokkal keményebb ellenállást tanúsítottak, mint általában szoktak, bár tény, csalódottabban játszottunk, mintha az Európa-bajnokság másik fázisában találkoztunk volna velük. Nem is terveztem, hogy meccselünk velük a tornán, de nem a vágyakról beszélünk, hanem a realitásról, az utóbbi pedig az volt, hogy a miénk jobb csapat, és ezt be is bizonyította. Annak ellenére, hogy kaptunk kilenc gólt, elégedett lehetek, mert a fiataljaink jól szálltak be a mérkőzésbe, és a rutinosabbak közül is jó néhányan hozzátették a magukét.