A találkozó esélyese egyértelműen a gyergyószentmiklósi együttes volt. A dunaújvárosiak azonban nem adták olcsón a bőrüket, igaz, ehhez az is kellett, hogy a gyergyószentmiklósiak 3–0-s vezetésüknél ritkán látható üres kapus öngólt lőjenek.



DAB–Gyergyói HK 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

DAB: Jarvinen – Lammi, Tolstushko, Embrich, Ödman, Somogyi – Varga, Vas, Niskanen, Szalma, Valtola 1 – Erdély, Léránt 1, Dézsi, Horváth, Pinczés – Marosi, Tamás, Stan, Strenk, Török. Vezetőedző: Niko Eronen.

Gyergyói HK: Rinne – Haaranen (1), Jalonen, Bodó (2), Császár 1, Orban 1 (1) – Fejes, Saari, Sylvestre 1, Sárpátki 1 (1), Vincze (1) – Kozma, Imre, Di Diomete (1), Szigeti, Tranca – Csiszer, Silló, Sándor-Székely. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.



Vezetőedzői nyilatkozatok a meccs után:

Niko Eronen, DAB: – Először is, nagyon örülök annak, amit a csapattól láttam a jégen. Megvolt a tervünk arra, hogy mit és hogyan fogunk játszani, s ahhoz képest, ahogy elkezdtük a szezont, felnőttünk a feladathoz, ezért büszke vagyok a srácokra. Most tényleg úgy éreztem, hogy jégkorong-mérkőzésen vagyok, egyenlő erők küzdelmét láttam, mindkét csapat nyerhetett volna, de ez a hoki. Van, amikor jól játszol és kikapsz egy jó meccsen, ugyanakkor bízni kell a munkában, abban, amit csinálsz, hogy a következő meccsen már te örülhess.

Szilassy Zoltán, Gyergyói HK: – Bár sokáig szoros volt az állás, azt gondolom, azért irányításunk alatt tudtuk tartani a találkozót. Jól dolgoztunk, ugyanakkor a koncentrációval akadtak azért problémáink, elképzelhető, hogy ennek oka az volt, hogy huszonnégy órával ezelőtt még Miskolcon játszottunk. Most talán nem nyújtottuk olyan jó teljesítményt, mint ott, és az öngólunkkal visszahoztuk a meccsbe a dunaújvárosiakat, de végül le tudtuk zárni a meccset egy újabb üres kapus góllal, ezért jár a gratuláció a csapatnak.



A múlt héten a DAB mérkőzésén kívül még hét összecsapást rendeztek az Erste Ligában. Eredmények: Debreceni EAC–Gyergyói HK 2–5, FEHA19–Corona Brassó 1–3, BJAHC–SC Csíkszereda 3–2 hosszabbítás után, Ferencváros-Telekom–SC Csíkszereda 6–2, DVTK Jegesmedvék– Gyergyói HK 1–6, Ferencváros–Brassó 1–3, Újpesti TE–SC Csíkszereda 4–3.