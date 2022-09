PTE-PEAC–DAC 34–24 (17–9)

DAC: Imre, Pap (kapusok), Borsos R. 6, Vonya 5, Domak 3, Jovics 2, Bartha, Borsos M. 3, Bereck, Vajai 5.

A meccs ünnepi pillanatokkal kezdődött, amikor a korábban több száz élvonalbeli mérkőzést játszó Szögi Balázst köszöntötték. Ő pár éven át a pályán, ma már szakosztályvezetőként segíti a pécsi csapatot, és nemrégiben jelentette be, hogy végleg abbahagyja a játékot.

Aztán a parkettán is hasonló hangulatot varázsoltak a hazaiak, a DAC számos hibát vétett az első negyedórában. Csermák Gábor edző a félidő derekán már másodszor is időt kért, amikor 12–4-re vezetett a Pécs. Utána összekapta magát a DAC és a szünetig nem nőtt tovább a különbség. A második félidőben pedig igyekeztek derekasan helytállni, megfogyatkozva is. GP



Vajai István öt találattal zárta a PEAC csapata elleni vasárnapi találkozót

Fotó: Laczkó I.