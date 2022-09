Az M4 Sport Kézilabda magazinjának szakértői megválasztották a férfi és a női kézilabda NB I. elmúlt hetének álomcsapatát, amit a közmédia csatornájának közösségi oldalán hoztak nyilvánosságra hétfőn este. A hölgyek közé, nagy elismerést jelentve, a Dunaújvárosi Kohász két játékosa is bekerült, Oguntoye Viktória, valamint Farkas Johanna személyében.

Utóbbi játékos fantasztikusan kezdte a szezont, a nyitányon a Békéscsabának tíz gólt lőtt, amíg a pénteki, Alba Fehérvár elleni 26–26-ra végződő megyei derbin pedig egy tucat góllal terhelte meg a fehérváriak hálóját. Pontosságára jellemző, hogy tizenhárom kísérletből szerezte meg tizenkét találatát. Az egyetlen rontott lövése, amit a kilencesről eresztett meg, az is a kapufán csattant. Ráadásul az őrületes végjátékot hozó találkozón ő lőtte a Kohász egyenlítő gólját az utolsó másodpercben, nem is akármilyent.

Oguntoye Viktória szintén sokat tett hozzá a pontszerzéshez, harmincöt lövésből tizenhármat hatástalanított, ezzel harminchét százalékos hatékonysággal zárta a találkozót.

Rajtuk kívül Fodor Csenge (Győr), Gorilska Liliia (Budaörs), Angela Malestein (FTC), Uhrin Lili (NEKA) és Afentáler Sára (Alba Fehérvár) alkotja a szakértők álomcsapatát.