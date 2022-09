A magyar válogatott – a viszonylagosan kevés versenyzője ellenére –, tizennégy érmet vívott ki a kontinensviadalon, amellyel az összesített éremtábla negyedik helyére kerülhetett fel.

Pontosítva az elért eredményeket, a premier és U24-es legénységek öt arany-, öt ezüst-, a seniorcsapatok pedig három ezüst- és egy bronz­éremmel, valamint egy negyedik, egy ötödik és egy hatodik helyezéssel térhettek haza.

Tóth Edit, a dunaújvárosi Dragon Steel SE elnöke beszámolójában elmondta, Spanyolországban igen változatos körülmények között szerepeltek.

– Volt ott minden, varázslatos hegyekkel körülvett tó, villámlás és vihar, hőség, szervezési malőr, elviselhetetlen páratartalom, országok közötti összekacsintás, káosz, evakuálás, de legfőképpen sok-sok csata a pályán. Ami a versenyzőinket illeti, a Dragon Steel három ezüst- és egy bronzérem megszerzéséhez járult hozzá. Miután a huszonhét tagú seniorválogatottból tizenhét kerettagot, tehát a csapatok gerincét mi adtuk, a többi között ezért is a Magyar Sárkányhajó Szövetség engem kért fel a senior-­korosztályú (A, B és C) együttesek kapitányának. Így én készítettem fel és koordináltam a 40 év felettieket – mondta.

Kiemelte, a magyar csapatok kiválóan teljesítettek, összesen tizennégy dobogós helyezést harcoltak ki, ezért büszkék lehetnek a magyar sárkányhajó-válogatott teljesítményére.

A Dragon Steel SE válogatott kerettagjai: Bárdos Helga, Bényi Andrásné, Biró László, Biró Vivien, Gál-Berey Tünde, Hallas János, Kiss Erzsébet, Kótai Ferenc, Körmendi László, Nyíri Andrea, Simonidesz Zoltán, Sipos Árpád, Szatmári Csaba, Tóth Edit, Tóth Gergely, Varga Béla, Vércse Edit.

Eredmények, 200 méter.

1. premier mix nagyhajó. 2. premier open kishajó. 1. premier női kishajó. 2. senior A mix kishajó. 4. senior B open nagyhajó. 5. senior C open kishajó.

500 méter.

2. hely premier open kishajó. 1. hely premier női kishajó. 2. premier mix kishajó. 2. U24 mix kishajó. 3. senior A mix kishajó.

2000 méter.

1. hely premier mix nagyhajó. 2. hely premier open kishajó. 1. premier női kishajó. 2. senior A mix kishajó. 2. senior B open nagyhajó. 6. senior C open kishajó.