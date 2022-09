Csermák Gábor vezetőedző csapata előbb bronz­érmes, majd negyedik lett csoportjában az NB II.-ben. Holott tavaly is úgy vágtak neki a szezonnak, céljuk a biztos bent maradás, amit aztán alaposan túlteljesítettek.

– Ezt az eredményt is ugyanolyan sikernek éltük meg, mint a bronzérmet, főleg annak tudatában, hogy lehetőségeink nem javultak, sőt... Ezzel szemben nem egy olyan klubot megelőztünk, amelyek e téren is előttünk jártak. Milyen furcsán hangzik: pár bravúr hiányzott, hogy nem szereztük meg ismét a harmadik helyet. Annak ellenére, hogy vannak dolgok, amik miatt bosszankodunk, és jobb körülményeket szeretnénk, van ok büszkének lenni. Azt sem szabad elfelejteni és ez óriási dolog, hogy szinte csak a DAC áll saját nevelésű játékosokból, s így tudunk ott lenni a legjobbak között. Illetve folyamatosan építjük be a fiatalokat a felnőttekhez. Kár, ezt kevesen veszik észre, addig, amíg ez csak nekünk számít, bármit csinálunk, nehéz helyzetben leszünk – kezdte beszélgetésünket Csermák Gábor.



A szakvezető a célokról azt mondta, ahhoz, hogy nagyobb terveket merjenek kitűzni, mint a biztos bent maradás, sok olyan dolognak kellene meglennie, ami e pillanatban sajnos nincs. A délnyugati csoport, ahol szerepelnek, ráadásul tovább erősödött. A bajnok Nagykanizsa nem vállalta a magasabb osztályt, ide került a ­NEKA U23, amit favoritnak tart, és az NB I/B-ből kiesett másik pécsi klub, a Pécsi VSE is. Új szereplő a Csömör, tavalyi keretében korábbi NB I/B-s, NB I-es játékosok voltak.

– Eddig is nehéz volt megtippelni, mire lehetünk képesek, ez most még nehezebb. Az biztos, becsülettel felkészültünk, és ami fontos, senki nem távozott. Sőt, még erősödtünk is, Vonya Kornél Kalocsáról érkezett, illetve visszatért Noé Roland. A keret a szerényebb körülmények ellenére is kitart mellettünk, próbálunk jó eredményt elérni. Ha ez a bent maradás, akkor annak is örülni fogunk – jegyezte meg.



Csermák Gábor említette már, nem éppen rózsás a helyzetük. Az anyagiak terén ígéreteik vannak, de abból „nem lehet megélni”. Az utazások is pluszköltségeket jelentenek, de próbálnak a felszínen maradni.

– Nem tudhatjuk, milyen további nem várt kiadásaink lesznek a szezon során, de nagyon remélem, víz felett tudunk maradni. Elnökünkre, Szalafai Sándorra mindenben számíthatunk, aki a lehetőségekhez képest nagyon nagy és eredményes munkát végez. Látom, kicsit ő is kezd belefáradni a szélmalomharcba, de remélem, kitart mellettünk, mert nekem is nagy szükségem van rá. A csapatban ő is tartja a lelket, előbb-utóbb reméljük, nemcsak nekünk lesz fontos a klub, hanem a városnak is. Megpróbálom a srácokból kihajtani, amit lehet, abból nem fogok engedni. Ha már elindultunk, akkor májusig tisztességesen álljunk helyt. Amíg látjuk a fényt az alagút végén, csinálni fogjuk!