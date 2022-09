Már javában tart a jégkorongozók Erste Ligája, de a Dunaújvárosi Acélbikák még most is bejelentettek egy új igazolást. A DAB-ban folytatja a pályafutását a székesfehérvári Szabó Csaba. A mindössze huszonegy éves, 190 centiméter magas fehérvári nevelésű támadó az elmúlt évben két színtéren is képviselte korábbi egyesületét. A 2021/2022-es szezonban tagja volt a Fehérvári Titánok Erste ligás keretének, amelyben tizenhat mérkőzésen lépett pályára, mellette játszott az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia U21-es csapatában is. Az utóbbiban tizenhat mérkőzésen tizenhárom pontot ért el.

A Fehérvár AV19 ifjúsági és juniorcsapatában szerepelt az osztrák bázisú EBEL korosztályos bajnokságaiban is.