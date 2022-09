Hatalmas étkezősátor, szendvicsek, pogácsák, italok fogadták a tizedik alkalommal megrendezett Alcufer Kupa csapatait, szeptember 24-én, szombaton a csodálatos Győr-Gyirmóti Stadionban. A szervezőbizottság kis ajándékokkal kedveskedett és a forgatókönyv szerint meg is kezdték a helyszíni élő sorsolást. Közel harminc, egészen pontosan 28 nagy cég, vállalkozás, hivatal jelezte részvételi szándékát. Köztük olyan patinás vállalatok, mint az Audi Motor Hungária Kft, a GYSEV Zrt., a Busch-Hungária Kft., a Magyar Suzuki Zrt. vagy éppen Olaszországból az ABS S.p.A.. Érdekesség, hogy a Suzuki csapata már Olaszországból is jött haza tornagyőzelemmel, de ennek ellenére a Dunaferr csapatát szerették volna leginkább elkerülni az ellenfelek, hiszen a Dunaújvárost képviselő alakulat négyszeres győztesként, címvédőként érkezett a kupára.

Az eredmények köteleznek

A csapat azonban nem a legjobb előjelekkel készült a tornára, hiszen sérült és beteg távolmaradók mellett kellett összerakni egy ütőképes, a Dunaferr kispályás labdarúgó csapatának eredményeihez méltóképpen szereplő gárdát.

A sorsolást követően négycsapatos csoportba kerültek az újvárosi fiúk, ahol először a Karcagról érkező E-HULL Kft. várt az együttesre. Nagy csatában 1-0 arányban sikerült a nyitó meccset megnyerni. A folytatásban az első meccsét 6-0 arányban nyerő Győr-Szol Zrt. következett, akikkel gól nélküli döntetlent játszott a Dunaferr. A csoport utolsó meccsére aztán megtáltosodott a gárda és az Ajkai Poppe és Potthoff Kft. együttesét 11-0-ra győzték le, így a csoportelsőséget is megszerezték.

Éles meccsek – kiesési szakasz

A kieséses szakaszban viszont nagyon nehéz ágra került a Dunaferr. A tavalyi döntős GyMSM Kormányhivatallal kellett szembenézniük. Őket hatalmas csatában (vesztett helyzetből) tavaly az aranymérkőzésen 3-1 re verték a fiúk, most viszont az ellenfél lényegesen megerősödve és nagyon elszántan készült a visszavágásra. Meg is szerezték a vezetést és ezt követően csakúgy, mint egy éve, rendkívül szívósan védekeztek, a kapusuk pedig remekül védett. Nem is sikerült gólt szerezni ellenük a rendelkezésre álló időben, viszont a játékvezető egy percet hosszabbított, hiszen volt egy kis időhúzás, és egyéb szituációkban is állt a játék. Ebben az egy percben egy formás, gyors akció végén Petrás Gábor a hálóba vágta a labdát, így lett 1-1. Jöhettek a büntetők. A dunaújvárosi portás Barsch Gábor egyet hárított, a Dunaferr pedig mindhárom hetesét belőtte, így a legjobb nyolc csapat között találták magukat.

A titkos esélyes ellen

A torna titkos esélyese a MÉH Zrt várt a dunaújvárosiakra. Nagyszerű felépítésű játékosokból álltak a győriek és jelezték, hogy nagyon készültek. Sajnos ez be is bizonyosodott, mert rendkívül szervezetten védekezve, remek kontrákat vezetve fociztak, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis a szünetben már 2-0-ra vezettek. A második játékrész első percében előbb egy klasszis góllal egyenlített a Dunaferr, majd a győri csapat egy öngólt is összeügyeskedett, így megint nyílttá vált a továbbjutás kérdése. A hajrában azonban az ellenfél ismét betalált és elúszni látszott a négy közé jutás. Az utolsó percekben azonban ismét egyenlítettek a dunaújvárosiak (3-3), így ismét a büntetőrúgásokra bízta a két csapat a győzelmet. Itt megint a kapus, Barsch Gábor volt a nyerő ember. A Dunaferr játékosai berúgták mindhármat, a MÉH Zrt, egyet elhibázott, így jöhetett az elődöntő.

Úton a győzelem felé

Az elődöntőben a Győri Tűzoltóság igen masszív csapata szeretett volna megálljt (!) parancsolni az újvárosiaknak, de ekkor már nagyon bemelegedtek a Dunaferr játékosai és magabiztos 3-1 arányú győzelmet arattak (igaz vesztett állásból), majd a döntőben a Roto Elzett Certa Kft. együttesét 2-0-ra legyőzve ismét megszerezték – immár ötödik alkalommal – a bajnoki címet.

A díjkiosztónál a főszervezők elmondták, hogy a nehéz helyzetben lévő ISD Dunaferr ZRT-t kiemelkedő teljesítménnyel képviselték a játékosok. A gólkirályi címet is begyűjtötte a csapat. Pál Milán 8 találattal végzett a góllövőlista élén.