A versenyen végig sportszerű küzdelmek után számos éremmel és országos helyezési pontszámmal térhettek haza a sportolók. A hivatalos megnyitó előtt Tombor Istvánt, a rendezvény házigazdáját, a DKSE vezető edzőjét kérdeztük.

Tombor Benedek végig jó teljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára 32 kg-ban



- Többedik éve már, hogy rangos versennyel emlékezünk Gurics Györgyre, aki egészen biztosan büszke lenne a mostani diákokra és a sportszerű küzdeni akarásukra. Közel százan neveztek a megmérettetésre a dunántúli régiókból. Dorog, Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Tófej, Pécs, Tatabánya, Győr, Veszprém, Kaposvár, Esztergom, Szigetvár, Dél-Zselic versenyzői állnak majd szőnyegre. Tehát igazán széles a merítés és a lehetőség, hogy akcióban gazdag és fordulatos mérkőzéseket láthassunk. Az emlékverseny mellett ez a rendezvény az I. diák korcsoport területi diákolimpiai selejtezője. Innen lehet kijutni az országos döntőre. A továbbjutók létszáma a megadott szabályrendszer szerint dől el. Konkrétan, hogy abban a súlycsoportban mennyien indultak és a táblázatban milyen eredmény, pontszám áll a sportoló neve mögött. Az országos döntőt majd Egerben rendezik, ahol várhatóan a Gurics BDSE is szép eredményt érhet el. Bízunk benne, hogy 5-6 gyerek kvalifikálja magát az országos találkozóra. Azért vannak vérmes reményeink, hiszen a tavaszi időszakban 2-3 éremmel tértünk haza az országos döntőről. Ezekben a gyerekekben mindenképpen bízom, hogy abszolválják a mostani feladatokat is. Csapatunk 12 fős létszámából az előbb említettek mellett még 2-3 gyereket várok a jó helyezéseken és pontszámokban – fogalmazta meg reményeit Tombor István.

Sportszerű küzdelmek a Gurics György Emlékversenyen, a diákolimpia területi rendezvényén



A rendezvényen részt vett a Pintér Attila a DKSE Birkózó szakosztályának elnöke.

- Számos hazai és nemzetközi versenyről ragyogó sikerekkel térnek haza a birkózók, de mi kell ehhez az eredményhez?

- Először is nagyon sok munka, ami előbb utóbb meghozza a gyümölcsét. Kiváló az edzőgárda, ami mögött komoly infrastruktúra áll. Hosszú évek eredménye látszik most. Azt mondtuk tizenöt évvel ezelőtt Mátyás Gáborral, ifjabb és az idősebb Tombor Istvánnal, aki azóta már nincs közöttünk, hogy szeretnénk újraépíteni a dunaújvárosi birkózást, büszkeségeket nevelni a térség és a birkózás számára. A nehezebb és hosszabb utat választva a saját nevelésű versenyzők mellett tettük le a voksot. Ezzel is nagyobb értéket teremtve, jobban megbecsült csapatokat vagy egyéni sportolókat indíthatunk a különböző versenyeken. A mi embereinkből nőnek majd ki a példaképek, és ez óriási dolog. Hogy helyes döntést hoztunk anno, arra jó példa a napokban köszöntött Pupp Viktória és Nyikos Veronika, akik korosztályukban Európa bajnokok, illetve Vera magasabb osztályban világ-bajnoki bronzérmet szerzett. Ők ennek munkának első „fecskéi”. Büszkék vagyunk a sportolóinkra és az edzőinkre egyaránt – hallhattuk a birkózók szakosztályvezetőjétől.

58 kg. Feirpasz András (pirosban) kiemeléssel és dobással szerzett tus győzelmet az első menetben. Végül második lett és bejutott az országos döntőre.



A mezőfalvi verseny díjkiosztója végül igazolta az előbb elhangzottakat. A Gurics BDSE színeiben szőnyegre állók eredményei a következők:

29 kg - Bózsa Gergő 4.

32 kg - Tombor Benedek 1.

54 kg - Csőregi Zalán 1.; Parádi László 2.; Pribitek Ármin -

58 kg - Fierpasz András 2.; Fekete Csaba 5.

63 kg - Éva Balázs 4.

69 kg Zámbó Gergő 2.

76 kg Pesei Sándor 3.; Bertalan Lajos 4.

Az országos döntőbe jutottak: Tombor Benedek, Csőregi Zalán, Parádi László, Feirpasz András, Zámbó Gergő, Pesei Sándor és Fekete Csaba. A döntőt október 1-jén Egerben rendezik majd.