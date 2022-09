KK Grain Kft.-Mezőfalva–Sárbogárd 1–3 (0–1)



Mezőfalva: Kovács – ifj. Sági J. (Sebestyén 89.), Villám, Sümegi, Kis, Török (Nagy 88.), Czári, Balogh, Kertész (Csontos 80.), Antal, Kovács.

Az első félidőben két büntetőt is megítélt a vendégek javára Závotka Csongor játékvezető. Az elsőnél még védett Kovács Ádám, de a 28. percben a második sárgáját begyűjtő és ezzel a kiállítást is kiharcoló Kis Csaba utáni tizenegyest már nem védhette.

A második félidőben jóval pontosabb és harcosabb Mezőfalvát láthattunk, aminek eredményeként egy szögletből visszapasszolt labdából Török lőtt hatalmas bombát a jobb hosszúba az 52. percben. Az 59. percben azonban újabb nehéz hazai pillanatokat követően Horváth újra a Sárbogárdot juttatta előnyhöz.



A hátralévő időben a Mezőfalva mindent megtett az egyenlítés érdekében. A fáradtság, az emberelőny és a nagyobb játékerő végül a vendégeknek hozott továbbjutást, amit Horváth a 81. percben második góljával tett végérvényessé.

Villám Balázs játékosedző véleménye: – Egyéni hibából kerültünk emberhátrányba. A második félidő játékával teljesen elégedett vagyok. Tíz emberrel is tudtunk gólt szerezni. Az eredmény tanulsága: a magasabb osztályú csapat ellen az adódó néhány lehetőséget be kell rúgnunk.

Vajta–Baracs 0–5 (0–1)

Baracs: Tóth – Hepp, Fejes, Nagy (Badi 56.), Takács, Mészáros, Princes, Somodi, Kiss (Dobrovitz 46.), Tömöri (Áldott 64.), Dancs (Balogh 46.).

Gólszerző: Kiss (25.), Balogh (47., 63.), Badi (83.), Áldott (86.).



A mérkőzést Körmendi Zsolt baracsi edző így értékelte: – Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, és az egész mérkőzésen végig érezhető volt az osztálykülönbség.



A Beloiannisz–Sárosd 2–1-es végeredmény különösen nagy érték a hazai közönség előtt kivívott siker, hiszen magasabb osztályú riválist búcsúztattak. A meccset egy félidősnek is nevezhetnénk, hiszen a hazaiak már az első negyvenöt percben beállították a végeredményt.

Ruzsás László beloianniszi edző véleménye: – A találkozó eredménye nekünk és a falunak is nagy ünnepséget jelentett a meccs végén. Az első gólt tizenegyesből rúgtuk, majd ellenfelünk szögletből fejes góllal egyenlített. Erre mi azonnal tudtunk válaszolni. Csatárunk egy az egyben megverte a védőt és nullszögből beverte a győztes gólt. Hatalmas nyomás nehezedett a csapatra, mert ez a fiatal Sárosd kitűnő kondícióban van, és egyre csak jöttek ránk. Kontrákkal próbáltunk operálni, és ez be is jött. Rengeteg néző követte az eseményeket a helyszínen, óriási hangulatban sikerült megyei első osztályú ellenfelünket megverni. A folytatásban innentől minden fellépés már öröm lesz a számunkra.