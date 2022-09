A vendégcsapat az NB II. egyik idei újonca, de játszott már ebben az osztályban, ahová hosszú idő után került vissza. A nyári felkészülést követően bizakodva várt a rajtra, amit a többiekhez képest egy kis késéssel, szeptember közepén kezdett.

A Haffner György vezette legénység első ellenfele a Nagykanizsa volt, amely bemelegítésnek túl nagy falatnak bizonyult a számára: hazai pályán 6–2-es vereséget szenvedett attól. Az edzője a mérkőzés utáni nyilatkozatában jelezte, pontosan tudják milyen hibákat követtek el, és múlt szerdán az első fordulóból elhalasztott, Hidegkúti SC elleni bajnoki mérkőzésre már a kijavításukat ígérte. Ez a találkozó az elért eredményük alapján akár önbizalom-növelőnek is tekinthető, hiszen 5–4-re nyertek. Talán a hétfő esti csata előtti figyelmeztető jel, hogy a gólokban gazdag meccs az utolsó tíz percben vált igazán élessé, hiszen az ellenfelük vezetéséből tudtak fordítani. Hármat vágtak zsinórban, majd a vendégek szépítő góljára még egyet találtak. A végjáték azonban így is nagy izgalmakat hozott, hiszen a Hidegkúti SC a huszadik percben lőtte a negyedik gólját. Hogy ez az éles záró csata egy formába lendült Érdről szól-e, az majd kiderül.



Viszont jó lehetőség kínálkozik az újvárosiaknak a továbblépésre, s valószínűleg hasonló pozitív tartalmú gondolatokkal küldi a pályára a legénységét edzőjük, Tóth Árpád. Ő a legutóbbi mérkőzésen – amikor 3–2-re kikaptak a Mad Dogstól – látottak alapján, akár bizakodva is tekinthet a hétfő esti találkozó elé.

– Nem fáradtunk el, mentálisan is jól tartottuk magunkat, a játékunk is rendben volt, viszont a figyelmetlenség nem fér bele egy mérkőzésbe sem. Remélem, ez volt a tanulópénzünk, és ezután nem követjük el újra ezeket – tekintett vissza a vereségre.

Jó hír a klub házatájáról, hogy Villám Balázs visszatért a csapathoz, és kiváló játékot mutatott be az elmúlt héten. A hazai szurkolók valószínűleg reménykednek Godslove felépülésében is. Kettejük teljesítménye jóval magabiztosabbá teheti a játékukat, ami a záloga a sikerüknek, de mindenkire nagyon fontos feladat vár a bajnokikon. Most, hogy a feladat akár az élbolyhoz való felzárkózás is lehet, pláne. Amennyiben a fiúk elhiszik a méltatásukat, és higgadtabban lépnek a pályára, azonnal igazolhatják a tehetségüket.

A forduló további párosítása: Tolna-Mözs–Haladás II, UTE– PTE PEAC, Szigetszentmiklós –Hidegkúti SC, TFSE–Nagykanizsa, Mad Dogs Futsal–Tihanyi FC.



