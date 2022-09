Dunaújváros Az első fordulóban a DAB hazai pályán 6–2-re kikapott a BJAHC (volt MAC) ellen. A Brassó tegnap este a FEHA19 vendége volt Székesfehérváron, a találkozó lapzártánk után ért véget. A Coronának ez volt az első idei bajnokija.

A brassói csapat alapos változáson ment keresztül a holtszezonban. Például a nevükből, a Corona Brassó Wolvesből az utóbbi elmaradt. A játékoskeretben az utolsó pillanatig volt mozgás. A Brassót 2020 óta irányító kanadai Dave MacQueen elég szűkös kerettel rendelkezik, főleg, ha azt nézzük, hogy az Erste Ligával párhuzamosan a román bajnokságban is játszaniuk kell. Egyelőre két kapust, hat hátvédet és tizenhárom csatárt tudnak felmutatni.

Az alábbi összeállításból kiderül az is, hogy milyen mozgás is volt az utóbbi időben Brassóban.

Maradt: Polc Patrik, Tőke Zoltán, Bors Huba, Pavlo Boriszenko, Gajdó Tamás, Owen Williams, Buda Gábor, Gajdó Balázs, Roberto Gliga, Kovács Mátyás, Chase Schaber, Radim Valchar, Andrei Vasile, Rares Vasile, valamint Albert Zagidullin.

Távozott: Konsztantyin Csernyuk (?), Cole MacDonald (Florida Everblades, ECHL), Tyimur Raszulov (Steaua Bukarest), Nick Huard (Tölzer Löwen, német3), Garet Hunt (Kunlun, KHL), Patrik Machala (Galac), Molnár Zoltán (Háromszéki Ágyúsok), Molnár Zsombor (Háromszéki Ágyúsok), Szőcs Zalán (Sapientia U23, erdélyi).

Érkezett: C. J. Garcia (Anglet, francia), Jacob Sweeney (Anglet, francia), Antal László (Sapientia U23), Kevin Domingue (Nottingham, brit), Jared VanWormer (Manchester, brit).

Kóger Dániel a Corona új ékköve. Nagy erősítés a brassói csapat számára

Kedden azután még egy hokist igazoltak, aki nem más, mint Kóger Dániel. A harminckét éves csatár 2006 és 2020 között főleg Székesfehérváron jégkorongozott, de megfordult Ausztriában és Észak-Amerikában is. A legutóbbi két idényben a Ferencváros-Telekomnál játszott, ott volt májusban az A csoportba jutott válogatottban a divízió I/A-s világbajnokságon Ljubljanában.

A dunaújvárosiak a rajton feledhető játékkal 6–2-re kaptak ki a BJAHC-től, vagyis van javítani valójuk bőven.

A juniorcsapatra két fontos meccs vár, ezeken dől el, hogy a felső- avagy az alsóházban folytatják a bajnokságot. Pénteken Győrbe látogatnak a Bikák (18 óra), vasárnap pedig a Vasas érkezik (13.45).