Az utóbbi évek tapasztalatai és az idei bajnoki kezdés után nem nagy bátorság kijelenteni, hogy az FTC a találkozó esélyese. De azt sem lehet kizárni, hogy az Acélbikák meglepetésre pontot szereznek.

A Ferencváros eddig négy meccset játszott, és ebből hármat megnyert. A legutóbb hazai mérkőzésén viszont 3–1-re kikapott a Corona Brassótól.



A holtszezonban a Fradinál a DAB-hoz hasonlóan nagy volt a mozgás, nem is igazán állt össze a bajnoki címre esélyes csapat játéka. Erre Fodor Szabolcs vezetőedző több nyilatkozatában is utalt. A Brassó elleni meccs után az alábbiakat mondta: – Ez nem az a csapat volt, ami kellene, hogy nyerjen. Beszéltük már, hogy ránk mi jellemző, és hogy tudunk meccseket nyerni. A vesztes meccsek után mindig beszélünk róla, hogy ugyanaz a hozzáállás kell, mint minden egyes mérkőzésre, és akkor van esélyünk nyerni.

Még keményebb volt a DEAC ellen elvesztett Szuperkupadöntő után, ahol tömören úgy fogalmazott, hogy „Bűn rosszul játszottunk.”

De hogy nem állt össze teljesen a szezonkezdésre az FTC, az nem véletlen, hiszen tizenegy játékosuk távozott, és tíz érkezett.

Az Acélbikáknál hasonló a helyzet. A távozók száma náluk is tizenegy, s tizenhatan jöttek. Az edző is új, a finn Niko Eronen.

Csapata eddig három mérkőzést játszott, és egy győzelmet aratott. Legutóbb hazai pályán a listavezető Gyergyói HK-tól kapott ki 4–2-re. A találkozó után Eronen derűlátóan nyilatkozott: „Először is, örülök annak, amit a csapattól láttam. Megvolt a tervünk arra, hogy mit és hogyan fogunk játszani, s ahhoz képest, ahogy elkezdtük a szezont, felnőttünk a feladathoz. Most tényleg úgy éreztem, hogy hokimeccsen vagyok.”

Vasárnap pedig jöhet a DAB–FTC-találkozó.