„Nyerő csapaton ne változtass!” – tartja a mondás, és valószínűleg így gondolhatta Boncz Gábor rácalmási edző is, aki a Ráckeresztúr ellen küldte hadba az előző héten győztes összeállítását vasárnap. A taktika bevált, ismét a Duna mentieké lett a három pont.



Rácalmás – MPF-Ráckeresztúr 4–0 (2–0)

Rácalmás: Farkas – Molnár (Hír 46.), Juhos, Pásztor, Balogh (Horváth 75.), Szeitz (Domak 46.), Hornyák, Pinte (Hatvany 68.), Németh, Gergelyfi (Bartók 54.), Illés.

A „rácok” csatájában jól kezdett a hazai együttes. Pinte a 10. percben a jobb oldalon beadásból fordulva, majd hirtelen a kapu felé mozdulva szemfüles gólt szerzett a vendéglátóknak. A találatba besegítette a kapufa töve is, de ettől még szép akció volt. A 30. percben bal oldali szögletből fejessel Molnár is feliratkozott a gólszerzők közé. A szünet után bő fél óra is eltelt hálózörgetés nélkül. A 83. percben Domak növelte a hazai csapat előnyét, a 87. percben pedig Horváth zárta a sort a végleges eredményt jelentő találatával.

Boncz Gábor edző, Rácalmás: – Az eredmények vonatkozásában úgy látszik, jól sikerültek az igazolások, és még mindig vannak a tarsoly­ban emberek, akik hozzá tudnak tenni a sikerességhez. Mind az öt cserénk játéklehetőséget kapott, és ebből Domak Patrik és Horváth Róbert is gólt szerzett, és igazolta jogosultságát a csapatban. A négy találaton kívül voltak helyzeteink még, de megelégszünk ennyi értékesítettel is. Sajnos a héten pihenős lesz a csapat, ami azért nem tesz jót a formának. Utána az Alapot fogadjuk, várhatóan kemény ellenfelet jelent majd.

Egyébként a csoportban elég bőséges volt a góltermés. Besnyő otthoni környezetben a Cecét iskolázta kilenc találattal. A Nagylók az első pontjainak örülhetett a Déggel szemben. A Vajta és az Alap szépen zárkózik az élvonalhoz. Utóbbiak már a harmadikak a tabellán. A lista végén egyedül a Kőszárhegy nem szerzett pontot a három forduló alatt. Igaz, eddig még csak két meccset játszott. A Szabadegyháza-Sárosd II egyesülés szintén hazai pályán ötöt rúgott Kulcsnak, amire nem érkezett egyetlen válasz sem.

Szabadegyháza-Sárosd II – Kulcs 5–0 (2–0)

Kulcs: Murvai – Völcsei, Cseresnye, Németh, Godó, Cserkuti (Mácsfalvi 62.), Pasqúalini, Szabó, Gallai (Zsigmond 67.), Balla (Seres 79.), Horváth (Plézer 67.).

A forduló eredményei: Lajoskomárom II – Alap 2–3, Besnyő – Cece 9–0, Nagylók – Dég 4–2, Vajta – Sárszentágota 3–1. HL



A Rácalmás (zöld mezben) a harmadik győzelmét szerezte vasárnap

Fotó: Horváth László