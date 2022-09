Az idei bajnokság első mérkőzéséről néhány szót. Nem szeretem a közhelyeket, és leginkább nem szeretem, amikor idény eleji formáról beszélünk, mert a rajtra készen kell állnia egy csapatnak. A pénteki mérkőzésen tapasztaltak alapján nyugodtan kijelenthetjük, a Dunaújvárosi Acélbikák nyáron teljesen átalakított együttese még messze nincs készen. A ­BJAHC ellen (nehéz megszokni, hogy a tavaly még MAC HKB Újbudának nevezett alakulat neve most már Budapest Jégkorong Akademia Hockey Club, azaz BJAHC) legalábbis ez volt látható. A budapestiek se hoztak hű de nagy formát, de így is simán nyertek.

Ami örömteli volt, ahhoz képest, hogy tavasszal tök utolsóként fejezte be az alapszakaszt a DAB, a közönség nem pártolt el a csapattól, mert az érdeklődésre nem lehetett panasz. Az már más kérdés, hogy az Acélbikák nem hozták játékukkal lázba a közönséget.

Varga Arnold (balról), a DAB védője nyáron igazolt a Bikákhoz Fotó: Ihász Martin

El ne feledkezzünk egy lényeges dologról! Bemutatkozott a DAB új kabalafigurája, Bulli. Az új Acélbika nem nagyon hasonlít az elődjére, finomabb a formája, a gyerekek között valószínűleg népszerű lesz. Az Acélbikák – Steelbulls – kabalájának neve az angol bika szóra utal – bull – a Bulli pedig ennek a becézett változata.

És, hogy nem akárkiről van szó, azt onnan mérhetjük le, hogy hasonlóan minden idők legjobb jégkorongozójához, Wayne Gretzkyhez, neki is 99-es számú a meze.



A hétvégén az ifjúságiak és a juniorok is elkezdték a bajnoki küzdelmeket.

A fiatalabbak szombaton az Óbudai Hockey Academyt fogadták, és 2–1-re nyertek. A pontvadászat alapszakaszának első fordulójában a DAB góljait Balogh Máté és Piszmann Sándor szerezték.

A juniorok a bajnoki kvalifikációban szombaton a DEAC Jégkorong Akadémia vendégei voltak, és büntetőkkel 2–1-re kikaptak. (DAB gólszerző: Strenk Olivér.)

A rendes játékidő 1–1-gyel végződött, majd hosszabbítás után szétlövés döntött.)