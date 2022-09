Felsorolni is nehéz, Kovács-Seres Hunor milyen hazai és nemzetközi, nyílt vízi és medencés versenyeken vett részt nyáron az edzések mellett, az eredményekről nem is beszélve, amikből jutott bőven megsüvegelendő. A DKSE úszója augusztus végén zárta a bajnokságokat, de még ekkor sem térhetett pihenőre, mert még a „finálé” vár rá, azaz a világbajnokság.

Ezen több mint ötven ország százötven versenyzője indul, köztük tizenkettő magyar, akik a Seychelle-szigeteket körbevevő Indiai-óceánban mérkőznek meg a világbaj­noki címekért. A verseny pénteken rajtol, amelynek során három-három férfi és női szám, valamint két váltó lesz a programban. Kovács-Seres 7,5 kilométeren lesz érdekelt egyből a nyitó napon, majd vasárnap a váltó tagjaként. Előbbi távon még egy magyar, Hartmann Máté is indul. Hunor számára az is kihívás lehet, a korosztályban a fiatalabb évjáratba tartozik, azaz nem egy tizenhét éves vetélytársa is lesz.

A vb előtt a fiatal úszó edzőjével, Szabó Gáborral Balaton­almádiban készült két hetet a válogatott edzőtáborában, trénere egyébként vele tartott a versenyre is.

– Augusztus végén, a bajnokság végén nem mentünk komolyabb szünetre, hiszen elkezdődött a vb-re a felkészülés, azaz pihenésre nem sok idő jutott, a szezon így nagyon hosszú lesz. Hunor lelkesedése és a kitartása azonban töretlen, végigdolgozta a nyarat, bízom abban, hogy ehhez is jól tud alkalmazkodni. A nyílt víz is egyébként olyan műfaj, ahol azok a legjobbak, akik az adott helyzetekhez a leggyorsabban tudnak alkalmazkodni – mondta edzője.