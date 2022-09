Ez az összecsapás lesz a forduló rangadója, hiszen a bajnoki tabella harmadik helyén álló együttes látogat a negyedikhez. Az ESMTK gárdája sokáig az újvárosiak előtt állt a táblázaton, de a szerdai fordulóban 1–1-es döntetlent játszottak az FTC második számú csapatának vendégeként. Az erzsébetiek közelebb álltak a győzelemhez, hiszen elhibáztak egy tizenegyest is. Ráadásul a Balassagyarmat kizárása, illetve eredményeinek törlése miatt három pontot le is vontak tőlük. Így most négy egységgel van az egy meccsel kevesebbel rendelkező riválisa előtt a DFC.

Az újvárosiak megfelelő önbizalommal várhatják a mérkőzést, hiszen az előző két fordulóban győztesen hagyták el a játékteret. Hét gólt rúgtak és egyet sem kaptak. A szerdai, Szekszárd elleni találkozón az első félidőben még nem igazán volt zökkenőmentes a támadójáték, de a fordulást követően akár több találatot is elérhettek volna Horváth Ferenc vezetőedző tanítványai. Az összecsapás hajrájában szerencsére a cserék is jól szálltak be, így a szakmai vezetésnek kellemes gondjai vannak az összeállítás tekintetében.

A forduló további párosítása: Bánk-Dalnoki LA–MTK Budapest II, Újpest FC II.–PTE-PEAC, Hódmezővásárhelyi FC – Kecskeméti TE II, Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd-MFA II., METON-FC Dabas SE–Majosi SE, Iváncsa KSE–Paksi FC II, Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE. A Makó FC–FTC II találkozó elmarad. A Balassagyarmat visszalépése miatt a Monor szabadnapos lesz.