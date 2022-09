A dunaújvárosi együttes szerdán hazai környezetben magabiztos győzelmet aratott a Majos gárdája ellen. A négy gólon kívül még számos helyzete is volt Horváth Ferenc legénységének, de kimaradtak a nagy ziccerek. A majosiak a mezőnyben nem játszottak alárendelt szerepet, de kaput eltaláló lövésük tulajdonképpen nem volt. A találkozó negatívumaként említhető, hogy a hazaiak hat sárga lapot is összeszedtek, amelyek többsége indokolatlan volt.

A vasárnapi mérkőzés esélyese egyértelmű a bajnokságban még veretlen, a tabellán negyedik helyen álló DFC csapata. A házigazda kecskemétiek jelenleg hat ponttal a tizenhatodik pozíciót foglalják el a táblázaton. Az előző körben idegenben nyertek a Ferencvárosi TC II ellen. Igaz, előtte hazai pályán 6–1-re kikaptak az MTK Budapest második számú együttesétől. Ez a hullámzó teljesítmény annak tudható be, hogy a csapat zömét 18–19 éves játékosok adják.

A forduló további párosítása: Makó FC – PTE-PEAC, ESMTK – Monor, Szekszárdi UFC – Paksi FC II, METON-FC Dabas SE – MTK Budapest II, Hódmezővásárhelyi FC – Ferencvárosi TC II, Majosi SE – Budapest Honvéd-MFA II, Iváncsa KSE – Újpest FC II, Bánk-Dalnoki LA – Ceglédi VSE, Szolnoki MÁV FC – Balassagyarmati VSE.