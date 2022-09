Kiemelték, az orosz–ukrán háború okozta gazdasági válság nem kíméli az önkormányzatokat és a gazdasági szereplőket sem – olvasható az nso.hu-n.

„Megértjük az önkormányzat döntését, ugyanakkor a Makó FC a létesítmény nélkül nem tud sporttevékenységet folytatni” – húzta alá a Csongrád-Csanád megyei együttes közleménye, kitérve arra is, hogy a csapat támogatói körét is súlyosan érintette a gazdasági válság, és a működésre fordítható összegek is jelentősen csökkentek.

„Nincs keretünk és lehetőségünk arra, hogy pályát és öltözőket béreljünk felnőttcsapatunk hazai környezetben történő felkészüléséhez, illetve versenyzéséhez. A fenti okok miatt szomorúan kell bejelentenünk, hogy a Makó FC 2022. szeptember 27-től visszalép a Magyar Labdarúgó-szövetség által szervezett 2022/23. évi NB III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságban való további részvételtől” – írta a kilenc mérkőzés után három győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel a közép csoport 12. helyén álló klub.

Ez már a második Korábban a Balassagyarmat jelentette be visszalépését anyagi problémák miatt. Az MLSZ a klubot kizárta, eredményeit törölte, és már a tabellát is módosította. Ez azt jelenti, hogy a dunaújvárosi csapat, miután az ESMTK így bukott három pontot, ideiglenesen feljött a harmadik helyre, igaz utóbbiaknak egy meccsel kevesebbük van. A DFC jövő vasárnap fogadta volna a Makót, így akkor is szabadnapos lesz Horváth Ferenc együttese.



