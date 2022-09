Eredetileg a DAB kedden, az FTC szerdán a Nagytapolcsánnyal játszott volna, de miután a szlovák másodosztályú klub lemondta magyarországi túráját, a két együttes egymással játszott a Tüskecsarnokban. Nyáron alaposan átalakultak a gárdák, ferencvárosi oldalon tíz új érkezőt számolhattunk össze, de a dunaújvárosi klub vezetése is számos igazolással erősítette meg az előző idényben alaposan alulteljesítő csapatát.

Nem kezdődött jól a találkozó a DAB számára, hiszen az ötödik percben Kozma és Kestilä révén már kettőre vezettek a ferencvárosiak. Aztán nem sokkal a szünet előtt szépített a Dunaújváros, egy, az ellenfél harmadában eladott korong után Embrich volt eredményes. Nem maradt azonban sokáig ez az állás, sebességet váltottak a hazaiak, ez pedig hamar kifizetődött, Szorokin passzából Nagy Gergő tette be a pakkot a hálóba.

A második játékrész elejét megnyomta az FTC, két emberelőnyös találattal növelve az előnyt. Ez még a kisebb baj volt, mert a harmadban négy DAB-játékos is megsérült. Az utolsó játékrészben ugyan akadtak helyzetei a vendégeknek, de gólokat a hazaiak szereztek, még további négyet.

Az Acélbikák csütörtökön este a szlovák másodosztályú Léva vendégei lesznek, majd pénteken a FEHA19 érkezik Dunaújvárosba, ami után szurkolói ankétot rendeznek, lásd keretes írásunkat.

Szurkolói ankét A pénteki utolsó ­edzőmeccs után, ami 17 órakor kezdődik a FEHA19 ellen, szurkolói ankétot rendez a klub. 19.15-től 19.45-ig ifj. Azari Zsolt általános igazgató válaszol a feltett kérdésekre, majd 19.45-től rendelkezésre áll Niko Eronen vezetőedző, Revák Zoltán sportigazgató, Somogyi Balázs csapatkapitány, Varga Arnold, Szalma Zsolt és Olli Valtola helyettesek. Megtekinthető lesz az Acélbikák új meze, és lehetőség lesz fotózásra, dedikálásra és bérletvásárlásra is.