Amit az új igazolásról tudni lehet: korábban a Fehérvár AV19 korosztályos csapataiban játszott. Megjárta az osztrák bázisú ICEJL és ICEYSL bajnokságokat is, tagja volt az U16-os, valamint az U17-es magyar válogatottnak, a legutóbbi szezonban pedig a román U20-as válogatott tagjaként vett részt a korosztályos világbajnokságon. A 2021/2022-es szezonban a Gyergyószentmiklós U23-as csapatában szerepelt, onnan érkezett Dunaújvárosba. A DAB-nak így jelenleg három kapusa, hét hátvédje és tizennégy csatára van.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy az együttes csütörtökön este végre hazai pályán is jégre lép, az Acélbikák 19.25 órától a FEHA19 korosztályos csapatát fogadják felkészülési mérkőzésen.

A DAB időközben elkezdte az alapszakasz, valamint a rájátszás összes hazai mérkőzésére érvényes szezonbér­letek árusítását. Ezek a hazai felkészülési mérkőzések alatt – így csütörtökön is – a jégcsarnok jegypénztárában, valamint a hét bármely napján a Gourmand Kávéházban megvásárolhatóak.