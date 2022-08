Dunaújváros

A régi szép motorcsónakos időket létszámban még nem, de hangulatában sikerrel idézte meg a városunkban megrendezett rangos sportesemény. Valami gigantikus osztálytalálkozóra is emlékeztetett, amelyen a rég nem találkozott ismerősök boldogan ölelték meg egymást, vagy ráztak kezet egymással, hogy azután azonnal felüssék a maguk sajátos helyi sporttörténeti lexikonát. Futótűzként terjedt a hír, amikor valaki meglátta a mentorként is alapos munkát végző Mihaldinecz Rudit, a segítőit: a Golyót vagy a Kicsit. Sokat reméltek Sándor Peti vízre szállásától, de az örömüket sajnos a technika ördöge gonoszul elrontotta. Az eseményen megjelent Cserni Béla is, így aztán egyetlen mozdulattal visszazökkenhettünk vagy tizenöt évet a régi aranykorba. Külön érdekessége volt az eseménynek a versenyigazgató személye: ugyanis Tábori Áron ebben a megbízatásban is remekül megállta a helyét, de valószínűleg az őt ismerők inkább egy jó gyors hajóba parancsolták volna. Belülről nézve az eseményt, felfoghatatlan mennyiségű elvégzett és a verseny után még rájuk váró feladatot véltünk fölfedezni. Egy szűk körű csapat önfeláldozó és fáradhatatlan teljesítménye kellett hozzá. És, ha már itt tartunk. Írjuk csak le szép kövér betűkkel dr. Sándor Péter nevét, az „Öregét”, aki a Magyar Motoros Vízisport Szövetség, és nem mellékesen a Dunaújvárosi Vízi Sport Club elhivatott elnöke is egy személyben. Valószínű, hogy az ő megingathatatlan eltökéltsége is kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez a csoda!

A leginkább várt F-500-asok vasárnapi futamának rajtpillanata



Lássuk hát az eredményeket! Havas Attila az F-500-ban például a legfényesebb éremért küzdött, ám a vasárnapi műszaki hibák miatt az ezüstéremmel kellett megelégednie. F-500-as kategória: 1. Giuseppe Rossi (I), 2. Havas Attila, 3. Loukotka David (CZ).

Giuseppe Rossi a fülkében

Forrás: LI

GT-30-as kategóriában a még a kezdők közé sorolható Füke Andor és Lack Bálint szép teljesítményt mutatott. A nem is olyan titkos favoritként induló ifj. Sándor Péter műszaki hibákkal is fölvette a versenyt a többiekkel, de az erőfölényüket nem tudta ledolgozni. Részletes eredmények: 1 Wiberg Hilmer (SWE), 2. Soodla Karol (EST), 3 Pihlak Erik-Rennes (EST), 5. Füke Andor, 6. Lack Bálint.

G-30: 2. Kärol Soodla, 1. Hilmer Wiberg, 3. Pihlak Erik-Renne

Munkában a problémamegoldó technikai személyzet

Forrás: LI

GT-15-ösöknél a hazai fiataloktól nem lett volna szép dolog komoly eredményeket várni, de a lehetőségekhez képest jól szerepeltek – 1. Arula Hendrik (EST), 2. Lootus Joonas Tristen (EST), 3. Olofsson Mans (SWE) ... 11. Mihaldinecz Márkó, 12. Jelinek Raven, 13. Riskó Lőrinc.

G-15: 2. Joonas Tristen Lootus, 1. Hendrik Arula, 3. Mans Olofsson

Dübörögtek a lóerők az öbölben

Forrás: LI

A hétvégét Tábori Áron versenyigazgató így értékelte a DH-nak: – Aminek örülhetünk, hogy az esemény a rendezők oldaláról úgy zajlott le, ahogy kellett. Felkavarta a kedélyeket egy szerencsésen végződött sajnálatos versenybaleset, amely szombaton délután történt. A 87 rajtszámú Robert Minings litván versenyző sérülést szenvedett, és erősen fájlalta a fejét, a nyakát és a gerincét. Ezért elővigyázatosságból mentőhelikoptert hívtak hozzá, és Székesfehérvárra, a Szent György Kórházba szállították. A szükséges vizsgálatok után megnyugtató eredményről számoltak be. Vasárnap reggel már visszatérhetett közénk. Ami már kevésbé örömteli, az Havas Attila szereplése, hiszen nem ő végzett az első helyen. Remek volt viszont a legfiatalabb magyar versenyzők szereplése. Dobogós eredményt most még nem tudtak bemutatni, de el kell ismerni, megállták a helyüket. Büszkék lehetünk rájuk, bár ők keserűen vették tudomásul a most elért eredményeiket. A riválisaikkal való összehasonlítás előtt azonban el kell ismernünk, hogy az ellenfeleik, akik most a dobogóra állhattak, néhány éve már a nemzetközi versenyeken sikerrel mérették meg magukat. Másrészt a hazai bajnokságuk is jóval erősebb a miénknél. Az Európa-bajnokság előtt egy lengyelországi nemzetközi versenyen tudtuk felmérni a felkészültségünket a külföldi ellenfeleinkkel szemben. Fontos volt továbbá, hogy nagyon sok nézőnek örülhettünk, és büszkék vagyunk rá, hogy eljöttek hozzánk és biztatták a versenyzőinket.