Dunaújváros - Nejc Brus után egy újabb szlovén fiatallal bővült a Bikák csapata. A DAB közleménye szerint Jakob Stan is Jesenicéből érkezik Dunaújvárosba.

A mindösszesen 19 éves játékos korábban a HK Bled korosztályos csapataiban szerepelt, majd Finnországba költözött, ahol a RoKi csapatának lett oszlopos tagja. Az U18-as gárdában 20 mérkőzés alatt 30 pontig, amíg az U20-as csapatnál 34 meccsen 9 pontig jutott. A 2022/2023-as szezont – élete első felnőtt szerződésével – már Dunaújvárosban kezdi, ahol ráadásul két fronton is számítanak rá az Acélbikák.

Jakob Stannal kétfősre bővült a szlovén légió Fotó: DAB

Jakobnak mind a felnőtt-, mind pedig a juniorcsapatban lehetősége lesz bizonyítani, ráadásul utóbbiban igen fontos szerep hárul majd rá, mint a csapat egyik vezér­egyéniségére.

A finn Niko Eronen vezette szakmai stáb irányításával az Acélbikák ezen a héten is a dunaújvárosi jégcsarnokban készülnek a szeptember közepén kezdődő 2022/2023-as Erste Liga-idényre.

A DAB a múlt héten csütörtökön játszotta első felkészülési mérkőzését, és egy lendületes, pörgős meccsen kapott ki a DEAC otthonában 6–3-ra.



Pénteken Újpesten lesz jelenése az Acélbikáknak, az UTE elleni találkozó 18 órakor kezdődik.

Építkeznek a riválisok is, a napokban is több Erste Liga-csapat jelentett be újabb igazolásokat.

A Gyergyói HK kedden este nevezte meg nyolc, már szerződéssel bíró hátvédjét: Fejes Nándor, Györfy Tihamér, Matias Haaranen, Imre Patrik, Jimi Jalonen, Kozma Zsolt, San­teri Saari, Tódor Csaba személyében.

A magyar bajnok Ferencváros keretéhez pedig egy új svéd csatár, Sebastian Kaijser csatlakozott.