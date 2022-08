Horváth Ferenc csapata 1–1-es döntetlennel kezdte a 2022/2023. évi bajnoki szezont, ami némi csalódást jelentett a szurkolók számára. A nyáron több rutinos, magasabb osztályt is megjárt labdarúgó érkezett, és a felkészülési mérkőzések is jól sikerültek, így rajt előtt a csapatot a bajnokság egyik esélyesének kiáltották ki. Az igazsághoz az is hozzátartozik, különböző okok miatt egy fél csapatra való játékosra nem számíthatott a szakmai vezetés.

A vasárnapi, Paks II elleni idénynyitó úgy kezdődött, csupán idő kérdése a hazai gólok érkezése. Negyedóra után azonban lábra kaptak a vendégek, így kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők. A vendégek nem érdemtelenül szerezték meg a vezető találatot. Egy remek góllal azonban hamar sikerült egyenlíteni, ami után azonban elmaradt a folytatás. A második félidőben mindkét kapu előtt adódott gólszerzési lehetőség. A paksiak egy elmaradt tizenegyest is számon kértek a játékvezetőn, igaz az első játékrészben Gosztonyi tizenhatoson belüli ellökésénél is néma maradt a bíró sípja.

Elmaradt tehát a hazai győzelem, ami elsősorban annak a következménye, hogy volt több olyan poszt is, ahol gyenge teljesítményt láthattunk. A sorokat azonban gyorsan rendezni kell, hiszen szerdán következik a második forduló. A fővárosi kék-fehérek vasárnap egy gólgazdag összecsapást játszottak, amelyen 3–2-re kikaptak az FTC második számú együttesétől. A Fradi már három góllal vezetett, de az MTK az utolsó negyedórában kétszer is eredményes volt. Tehát a fővárosi fiatalok biztosan nem könnyen adják meg magukat, és az utolsó pillanatig küzdenek majd.

A második forduló további mérkőzései: Paks II–Bp. Honvéd-MFA II, Monor–Majos, PTE-PEAC–Kecskemét II, Cegléd–Hódmezővásárhely, Újpest II–METON-FC Dabas, Balassagyarmat–Szekszárd, Iváncsa–ESMTK, Bánk-Dalnoki LA–Makó, Szolnok–FTC II.