Szolnok - Szellák Szabina K1 1000 méteren bronzérmet szerzett szerdán délután a Holt-Tiszán zajló Doktor24 Felnőtt és Parakenu Magyar Bajnokságon.

A DKSE versenyzője a dél­előtti előfutamban az újpesti Kiss Blanka mögött a második helyen ért célba, így kvalifikálta magát a délutáni döntőbe.

A 2002-es születésű Szellák Szabina a fináléban is remekül versenyzve a harmadik helyre hozta be hajóját. A női K1 1000 méteren a magyar bajnok Pupp Noémi (Atomerőmű) lett, megelőzve a már említett Kiss Blankát (UTE).

A dunaújvárosi kajakos ma két számmal folytatja a szolnoki ob-t.

Délelőtt a K1 500 méter első előfutamában áll rajthoz, majd délután a K2 500 méteren döntőzik, társával a KSI kajakosával, Szedy Lilla Katalinnal.

Az idei magyar bajnokság záró napján, augusztus 26-án Szellák ott lesz még a délelőtti programban K1 200 méter harmadik előfutamában, valamint a délutáni döntők során K1 5000 méteren is.