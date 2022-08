Várhatóan 180-as tempóval ­száguldanak majd az F-500-asok

Egy meglehetősen ínséges időszak után érkezik az öbölbe az Európa-bajnokság. A „régi szép időkből” emlékezetes, a legjobb kategóriákban lebonyolított világversenyekre, hatalmas, a helyi versenyzők sikereit ujjongó biztatással követő közönségre, és a népünnepélyek világát idéző körítésre emlékezhetnek az azokon megjelentek. A szép emlékű diadalmenetet fájó csend követte, amit csak a 2015-ös F2-es világbajnoki futam, és a 2017-ben, a legfiatalabb versenyzők számára lebonyolított Formula Future megmérettetés tört meg.

Most, a magyar színekben Havas Attila, egy egészen különleges eredménylistával rendelkező versenyző is rajthoz áll. Őt dr. Sándor Péter, a Magyar Motoros Vízisport Szövetség elnöke sokatmondóan mutatta be lapunknak:

– Attila a valaha élt legsikeresebb magyar motorcsónak-versenyzőnk. Több mint húsz európai és világbajnoki címe van. Huszonöt éve versenyez a katamarán hajókkal, ezért, ha valakire, akkor rá mindenképpen érdemes odafigyelnie bárkinek is.

Havas lapunknak így nyilatkozott:

– Az évek során úgy alakult a versenyzői tevékenységem, hogy igazából én készítem föl a hajót, és vele a motort is a versenyekre. Muszáj volt így tenni, mert ha kapsz egy újat a gyárból, azzal abban a formájában soha nem tudsz az élen menni, ezért meg kellett tanulnom a beállítás mesterségét is. Kemény önkritikával értékelem a teljesítményemet, mert az vitt ezeknek az eredményeknek az eléréséhez. Ma már presztízst is kell belőle csinálni, hogy megtarthassam a sikerszériámat.

A mi városunk mindig híres volt a világhírűvé vált motorcsónak-versenyzőiről is.



Dr. Sándor Péter, a Dunaújvárosi Vízi Sport Club elhivatott elnöke, rangos versenyzői segítségével ezekben a technikai sportra nézve nehéz években is egy sor fiatal tehetség képzését végzi. Közülük néhányan ezen a hétvégén is bemutathatják a tudásukat.

A GT-15-ös kategóriában a hajókat egy tizenöt lóerős motor hajtja, a hazai versenyzők Jelinek Raven, Mihaldinecz Márkó és Riskó Lőrinc. A GT-30-asokat harminc lóerősekkel vannak fölszerelve, ezekkel Lack Bálint, Fűke Andor és ifj. Sándor Péter száll vízre.

A versenyek felelőse, azaz egyik koordinátora Tábori Áron kiváló motorcsónak-versenyző lesz.

– Ez egy meglehetősen „munkás” poszt, amit szívesen vállaltam el. A verseny lebonyolításával kapcsolatos összes sportszakmai irányítói feladat rám hárul. Ennél fogva mindenkinek segítem a munkáját, mert azt szeretném, ha gond nélkül tudnánk azt lebonyolítani. A mostani hétvége leglátványosabb csatái valószínűleg a leggyorsabb hajóosztály, a száznyolcvanas tempóra is képes F-500-asok hozzák. Valószínűleg népes mezőny méri össze a tudását. Itt láthatjuk a világbajnoki tabellát vezető Marian Jungot is Szlovákiából.

A GT-15-ben Riskó Lőrinc, a DVSC versenyzője, már a májusi edzőtáborban is a mostani lehetséges ellenfelekre koncentrált, és úgy érezte, hogy tőlük van félnivalója.

– Négy éve kerültem ebbe a sportágba és nagyon megszerettem. Legszívesebben minden nap vízre szállnék egy-két órát. A versenyekre a lehetőségekhez képest fizikailag és szellemileg is alaposan fel kell készülni, hiszen mindkét kategóriában jelentős megterhelés alatt állunk. Akár azt is mondhatnánk rá, hogy ez egy jó játék, hiszen egy olyan csatában állunk, amikor nagyon kell figyelnünk az ellenfeleinkre. Szerintem elég jó hajóm van ahhoz, hogy versenybe szálljak. A technikai felkészítésében többen is részt vesznek, és szerencsére kíváncsiak az észrevételeimre és az elképzeléseimre is. A hajóm és én is folyamatosan fejlődünk.

Jelinek Raven, a DVSC tizenöt éves versenyzője, aki a jégkorongból három éve váltott a motorcsónakra, amit azóta sem bánt meg, mert beleszeretett ebbe a sportágba.

– Ez a vagány, gyors emberek sportja, és minden alkalommal egy kis veszélyt, adrenalinlöketet és izgalmakat ad nekem. Az itt töltött idő alatt erősödött az önbizalmam, főképp amikor a tavaly Litvániában megrendezett világ- és Európa-bajnokság Formula Future kategóriájában az életem első versenyén megszereztem az ötödik helyezést.

A GT-30-ban Lack Bálint, a DVSC tizenhat éves versenyzője, telve önbizalommal, jól érzi magát a már izmosnak mondható harminc lóerős kategóriájában, de reméli, hogy egyszer majd a háromszázzal erősebben is kipróbálhatja magát.

– Még csak egy éve versenyzek, de az elejétől boldog vagyok tőle. Vízre szállni, pláne versenyezni mindig egy élvezetes kaland a számomra. Azt mondják rá, hogy egy nagyon veszélyes sportág, de már az elejétől megtanították nekünk, hogy mit kell tenni az elkerüléséért.

Ifj. Sándor Péter Gellért a korábbi világbajnok megjelenése a nevezési listán nem kis érdeklődést keltett. A sportágat ismerők egy része szenzációra tippelt. A bajnok nagyon visszafogottan nyilatkozott a kategóriában végzett munkájáról

– Jó és népes mezőny várható erre a hétvégére. Elővettünk egy régi, körülbelül tizenöt éves hajót, raktunk rá egy motort, és meglátjuk, hogy mit lehet belőlük kihozni?! Ez egy kihívás a javából, ami örömöt akkor ad, ha elöl tudunk menni.

A versenyek ma 9 órakor a G-15-ös osztály szabadedzésével kezdődnek. Az F-500-asok első futamát 15.15-kor indítják. Az utolsó futam, F-500-as vasárnap 14.30-kor indul a Kikötői-öbölben.