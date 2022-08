Az olasz, a görög, a spanyol, a holland és az izraeli csapat volt az ellenfele a válogatottnak

Amolyan mini Eb-n szerepelt Bíró Attila szövetségi kapitány együttese az elmúlt napokban Szardínián, hiszen az Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Görögország, Magyarország ötös akár a hónap végén kezdődő kontinenstorna végeredménye is lehet, bár nem ebben a sorrendben.

A hatodik résztvevő, Izrael lógott ki a sorból, azt fölényesen győztük le, majd a görögöket is 11–9-re. Pénteken este a spanyolok aztán 11–6-ra nyertek, azon a találkozón a kapitány a keret újvárosi tagjai közül Garda Krisztina és Mahieu Gerladine teljesítményét tudta csak kiemelni Faragó Kamilláé mellett. Szombaton következtek a házigazdák, akiket pazar játékkal múlt felül a csapat, a válogatott úgy nyert 15–6-ra, hogy szinte végig emberhátrányban volt. Garda parádézott, öt góljával a legeredményesebb magyar volt, de betalált a harmadik DFVE-pólós, Horváth Brigitta is.

– Nem kevesebb, mint 19 alkalommal játszott ellenfelünk emberelőnyben, ebből 17-szer kivédekeztük őket, ehhez kaptak még két ötméterest – ez mindent elmond a meccsről. Hozzáteszem, mi 10 előnyből kilencet belőttünk, így azt hiszem, nincs mit magyarázni. Persze, ez nem csaphat be bennünket, tudjuk, lesznek még kemény meccseink velük. A spanyolok elleni vereség után volt néhány beszélgetés, ami úgy tűnik, jól jött. Kalapemelés a csapat előtt! – idézte a kapitányt a szövetség honlapja.

Vasárnap reggel aztán Hollandia ellen zártuk a tornát, s nagy kérdés volt, a kései ­meccs és lefekvés után ilyen rövid időn belül miként tud majd újra teljesíteni a válogatott, leginkább mentálisan.

Hollandia – Magyarország 10–10 (4–2, 3–2, 2–3, 1–3)

Gólszerzők: van de Kraats 4, van der Sloot 2, Voorvelt 2, Keuning, Rogge, ill. Pereszregi-Nagy 3, Gurisatti 3, Mahieu, Farkas T., Leimeter, Garda.

Az ellenfélnél a Dunaújvárosba majd visszatérő kapus, Laura Aarts védett, neki köszönhetően, illetve mi fáradtságunk miatt 3 góllal léptek el a szünetre. A folytatásban Mahieu remek centermunkájának, illetve Peresztegi-Nagy és Gurisatti góljainak köszönhetően sikerült döntetlenre hozni a meccset, ami második helyet ért a roppant erős kupán.

A végeredmény: 1. Spanyolország 15, 2. Magyarország 10, 3. Hollandia 10, 4. Görögország 4, 5. Olaszország 4, 6. Izrael 0.

Bíró Attila szövetségi kapitány így értékelt: – A mérkőzés eleje nem sikerült jól, de becsületére legyen mondva a csapatnak, a második fél­időre beleállt. Tíz órán belül voltak újra vízben a játékosaink, a döntetlen jó eredmény, az olaszok elleni győzelemnek így van igazán értéke. Miként a rendkívül erős tornán a második helyezés is elismerésre méltó. Kimondottan értékes lezárása volt ez a találkozó a hétnek, ami minden szempontból sokat kivett belőlünk, ugyanakkor nagyon sokat léptünk előre az Európa-bajnoki felkészülésben. Sokkal több pozitív jelet láttam ezen a tornán, mint negatívat, ezt az eredmények is alátámasztják.

A héten a Margitszigeten folytatódik a felkészülés, keddtől az ausztrál válogatottal játszunk edzőmeccseket, a hetet pénteken 19.30-kor egy hivatalos összecsapás zárja a felek között. Az Eb előtt ekkor lehet látni itthon a lányokat utoljára élőben.