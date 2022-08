Dunaújváros Futsal – UTE 3–5 (2–2)

DF: Cseresnyés – Csányi, Szili, Boldizsár, Godslove. Csere: Bán (k.), Váradi, Kovács K., Ivacs, Dobrovitz, Németh. Vezetőedző: Tóth Árpád.



(A mérkőzés előtt különleges ceremónia zajlott. Lapunk tudósítóját 70. születésnapján köszöntötték a klub vezetői, az őt állva fogadó szurkolók, a csapatok és a játékvezetők is. Videóüzenetekben pedig a komplett hazai futsalélvonal vezetői és a játékosai is elküldték jókívánságaikat számára. – A szerk.)

Már az első percektől szikrázó volt a játék. Ennek az első nyertese a hazai csapat volt, egy kapu közeli, ritkán látható rafinált szabadrúgást követően szerezték meg a vezetést Boldizsár Csaba révén a 2. percben.

A vendégek szemrebbenés nélkül Kovács Dávid Gábor találatával egyenlítettek, majd Szedmák Roland János révén a vezetést is megszerezték a 15. percben. A hazai nyugalmat egyenlítő góljával Godslove szerezte vissza még ugyanabban a percben. A feszült hangulatot tetézte az újpesti Kovács második sárga lap utáni kiállítása a félidő utolsó percében.



A szünet után komoly sansz mutatkozott a hazaiak előtt, hiszen emberelőnnyel kezdhették ezt a játékrészt, amit azonban főleg az egész mérkőzésre jellemző pontatlan lövéseik miatt nem tudtak kihasználni. Az UTE viszont élt a lélektani lehetőséggel, hiszen Sztraka Kristóf Imre, Czerman Márk és Dobos Dávid góljaival háromgólosra növelte az előnyét.

A Dunaújváros előtt még egy büntető adta nagy lehetőség mutatkozott, azonban a nagy erejű lövés a közepén álló kapust találta el. Az utolsó tíz perc is nagy rohanásban telt el, de a folytatásban a lövéseket mindkét fél nagyon pontatlanul elpazarolta. A hajrára a hazai csapat öt a négy elleni harcmodorra váltott, de csak Egejuru Godslove Ukwuoma tudott élni a szépítés lehetőségével. Így aztán a 38. percben lőtt góljával beállította a végeredményt.