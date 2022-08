Dunaújváros „Ismerve a fiúk által elvégzett munkákat, nagyon sajnálom, hogy most nem jött össze a dobogó, ám úgy látom, nem kell szégyenkezniük. A csütörtöki előfutamban és a vasárnapi döntőben is kiegyenlített teljesítményt nyújtottak, mindent kiadtak magukból. A sportban nincsen ha... Nem tudjuk, mire lettek volna képesek, ha nem jönnek közbe a felkészülésüket nagyban befolyásoló sérülések, betegségek – értékelt lapunknak Molnár Gergely, a DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetőedzője, akit a riválisokról is kérdeztünk:

– Mivel e szám szerepelt a 2024-es párizsi olimpia programjában, így már most borzasztóan kiegyenlített a mezőny, és feltételezhetően a ­riválisok köre még bővülni fog. A kenu 1000 és 500 méteres számok esetében is látható, hogy egyre hangsú­lyosabb szerepet kap a fizikai felkészültség, az erő. Jonatán és Ádám is technikás kenusok, akik nagyon jól és szépen úsztatják a hajót. A jövő év az olimpiai kvalifi­káció szempontjából kulcsfontos­ságú lesz, számos éles hazai és nemzetközi versennyel. Hajduék most is nüanszokkal maradtak le az éremről, és ­jelezték a riválisoknak, hogy továbbra is számolni kell velük.

A szövetségi kapitány elégedett

A magyar kajak-kenu válogatott 14 érmet: 7 aranyat, 4 ezüstöt és 3 bronzot szerzett a kajak-kenu Európa-bajnokságon, a dobogós helyek közül öt – 2, 2, 1 eloszlásban – olimpiai számban született. Hüttner Csaba szövetségi kapitány értékelésében úgy fogalmazott: maximálisan elégedettek lehetnek, mert azokat a számokat, amelyeket a két héttel korábbi kanadai világbajnokságon megnyertek, ezúttal is sikerült megnyerni. „Az idei világversenyeken a tavalyi hat olimpiai bajnokunkból öt nem versenyzett, ezzel együtt ez a fiatal csapat a vb-n és az Eb-n is meg tudta nyerni a pontversenyt, ez nagyon nagy dolog” – mondta a szakember.” MTI