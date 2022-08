A vasárnapi harmadik futamban bár négy körön át vezetett, motorja meghibásodott és kénytelen volt megállni. Csákó Ferenc hajója is lelassult, de be tudott futni és értékes pontokat szerzett.

A negyedik, mindent eldöntő futamban Havas beragadt a rajtnál és bár nagyon gyors tempóban eredt a mezőny után, nem volt esélye felzárkózni az élen haladókhoz, Csákó hajója pedig a második körben megállt. A futamgyőzelemért Rossi és Aabrams csatázott, végül az olaszt intették le elsőként és ezzel ő lett az F-500 idei Európa-bajnoka.

Az elsősorban az utánpótlás-nevelést szolgáló GT15 kategóriában a három fiatal magyar induló, Jelinek Raven, Mihaldinecz Márkó és Riskó Lőrinc feladata a rutinszerzés volt. A kategória bajnoki címét három futamgyőzelemmel az észt Hendriks Arula nyerte.

A GT30-as kategóriában is három magyar indulónak szurkolhatott a Kikötői-öböl közönsége. Fűke Andor a harmadik helyről várta a vasárnapi folytatást, azonban végül nem sikerült megszereznie a bronzérmet, ifj. Sándor Péter pedig motorhiba miatt nem tudta folytatni vasárnap a versenyzést. Ebben a kategóriában is északi siker született: száz százalékos teljesítménnyel a svéd Hilmer Wiberg lett az Európa-bajnok.

Rendkívül alacsony vízállásnál, nagyon szűk pályán mindhárom kategória számára 4-4 futamot rendeztek a hétvégén, a legjobb három eredmény alapján hirdettek győztest. Az F-500-asok 1850 méteres pályán futamonként tíz kört teljesítettek. A GT15-ösök és a GT30-asok 850 méteres pályán versenyeznek, a kisebb kategória versenyzőinek nyolc, a nagyobbnak húsz kört kellett egy futamban teljesíteniük.

Sándor Péter, a szervező Magyar Motoros Vízisport Szövetség elnöke a versenyhétvégét értékelve az MTI-nek elmondta: 12 európai nemzet 37 versenyzője vett részt a három kategória küzdelmeiben. Hangsúlyozta: nagy öröm a rendezők számára, hogy több ezer néző tekintette meg a versenyeket a Kikötői-öböl partjáról, sokan érkeztek az ország távolabbi részeiről is.

Felidézte, hogy az öt éve indult Jövő bajnokai programnak köszönhetően nevelték ki azokat a versenyzőket, akik most a GT15-ös kategóriába továbblépve fejlődhetnek tovább.

Eredmények:

F-500, Európa-bajnok:

Giuseppe Rossi (olasz) 1100 pont

2. Havas Attila 895

3. David Loukotka (cseh) 750

...8. Csákó Ferenc 293

GT15, Európa-bajnok:

Hendrik Arula (észt) 1200 pont

2. Joonas Tristen Lootus (észt) 825

3. Mans Olofsson (svéd) 752

...11. Mihaldinecz Márkó 110

12. Jelinek Raven 74

13. Riskó Lőrinc 69

GT30, Európa-bajnok:

Hilmer Wiberg (svéd) 1200 pont

2. Kärol Soodla (észt) 1000

3. Sten Ivanov (észt) 750

...6. Fűke Andor 465

7. Lack Bálint 293

.9. ifj. Sándor Péter 124