A lecsökkent keretlétszám, meghatározó játékosok hiánya miatt szenvedett 4–0-s vereséget a megyei másodosztályú Mezőfalva labdarúgócsapata a Sárbogárd ellen harmadik felkészülési mérkőzésén szombaton hazai pályán. Ami pozitív lehet az értékelésnél az az, hogy szorult helyzetben is derekasan, támadó szellemben küzdöttek a fiúk.

– Sajnos csak tizenhárom játékos állt a rendelkezésemre. Az első félidőt lehet értékelni abból a szempontból, hogy ott még tizenegy pályán volt. Kisebb-nagyobb sérülések miatt a mérkőzést azonban csak heten fejeztük be. Többen dolgoztak, voltak, akik nyaralni mentek, és akadt, aki az utolsó pillanatban mondta le egyéb okból kifolyólag a jelenlétet – mondta Villám Balázs edző.

Megjegyezte, az első negyvenöt percben nagyon szervezetten védekeztek. Próbálgatták a labdakihozatalt, és gyakorolták, hogy saját térfélen miként szűkítsék az ellenfél területét. Ezeket a célokat maximálisan sikerült megoldani, inkább pontrúgásokból voltak veszélyesek a vendégek.

– Nekünk viszont kevesebb lehetőségünk adatott, mint az előző mérkőzésen. A második félidőben már megfogyatkoztunk, és ugyanúgy azt kértem a játékosoktól, mi próbálkozzunk letámadással, hogy így is kihozzuk a labdát. Mivel létszámban kevesebben voltunk, így nem tudtunk továbbjutni a félpályán. Így is pozitívan állok a mérkőzéshez, mert létszámhátrányban is sokszor úgy játszottunk és tartottuk a labdát, mintha azonos lett volna a két csapat. Ebben is rengeteget fejlődtünk már, mert bátrabban játszanak a srácok. Mernek passzolni, és szorított helyzetben sem a „pánikgombot” nyomják meg. Sajnos öt meghatározó játékos nem állt rendelkezésemre a kezdőből. Mivel ők alkotják a csapat gerincét, így ez az eredményben is tükröződött – értékelt az újabb edzőmérkőzést követően a mezőfalvi edző, Villám Balázs.

