DH-információ - Maratoni nyári szezont teljesít a női pólóválogatott, hiszen az ezüstéremmel zárult budapesti világbajnokság után szombaton este Görögország ellen már megkezdődik Splitben a nem éppen könnyednek ígérkező kontinensviadal.

Bíró Attila szövetségi kapitány már korábban pihenőt adott a csapat klasszisának, Keszthelyi Ritának. A napokban pedig kiderült, hogy a válogatott másik kulcsembere, Rybanska Natasa sem tarthat társaival, mivel vállsérülése nem jött rendbe. Az UVSE játékosát a ferencvárosi Dömsödi Dalma helyettesíti majd.



A szerdai indulás előtt az mvlsz.hu-nak kifejtette: „Brutális az igénybevétel, nem irigylem a klubokat, amelyeknek októberben el kell kezdeniük a munkát a következő szezonra. Nem is tudom, mi lett volna, ha még a világliga döntőjét is megrendezik. A két világversennyel megspékelt nyárra, a nem mindennapi terhelésre jellemző, hogy az utolsó pillanatban is változtatni kellett a kereten: Rybanska Natasa válla nem jött rendbe, így nem tud velünk utazni. Nem egy 35 éves, hanem egy 22 éves játékosról van szó – azért ez sok mindent elárul az igénybevételről.”



Mint arról korábban beszámoltunk, Keszthelyi Rita csapatkapitányi szerepét a ­DFVE klasszisa, Garda Krisztina vette át. Ezzel kapcsolatban Bíró elmondta: „Megújult csapattal megyünk, Garda Krisztina személyében új csapatkapitánnyal, de reményeim szerint ugyanazzal a hévvel, lendülettel. Rita hiányát egy játékos biztosan nem tudja pótolni, több kulcs­emberünknek közösen kell átvennie a szerepét. Saját magunkat is építenünk kell ­Splitben, az alapok mindenesetre megvannak ehhez.”