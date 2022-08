Csapataink az alábbi párosításban lépnek pályára vasárnap 17 órától: Alap – Nagykarácsony, KK Grain Kft.-Mezőfalva – Előszállás, Rác­almás – Baracs, Nagyvenyim – Kulcs, Besnyő – Adony, MPF-Ráckeresztúr – Beloiannisz. Ahogy a fenti listából is látható, nagy csatákra készülhetnek a szurkolók, annál is inkább, mivel több együttesnél jelentős változások, átalakulások történtek a nyári felkészülés folyamán. Például a Mezőfalva új névvel, valamint Villám Balázs személyében új edzővel áll majd kezdővonalhoz.

Nehéz feladat vár az előszállásiakra is, mivel házi gólkirályuk, Mekota Bernát átigazolt Sárosdra. Helyette érkezett Nagykarácsonyból Felföldi Zsolt – kaptuk az információt Masinka Csaba edzőtől. Adonynál öt játékost igazoltak nyáron, Boronyai Richárd Bes­nyőről, Hodula Vince Beloianniszból, Rácz Mátyás Dunaföldvárról, Marczinka Bence és Bálint Rácalmásról érkezett a csapathoz. Boldóczki Sándor edző lapunknak elmondta, felkészülve, de a szabadságolások és a nyár miatt szűk kerettel várják az első bevetést. Kupabeli ellenfelükkel, a Besnyővel jó edzőmérkőzést játszottak, de elsősorban a bajnokságra koncentrálnak.

A Mezőfalva új edzővel és magasabb osztályú ellenfelekkel készült

Nagyvenyimen tíz az új játékosok száma, és a tréneri feladatokat újra Gászler Ferenc vette a kezébe.

A Baracsnál is változott az edző személye, tájékoztatott Fehérvári József elnök. – Salamon Miklós távozott a Főnixhez futballozni. Helyette Körmendi Zsoltot kértük fel a felnőtt együttes edzésére, aki a csapatból kap majd segítséget a munkához. A keret is változott, mert az igazolásaink mellett sok fiatalt fogunk játéklehetőséghez juttatni. A csapat magja megmaradt, ahogy a családias, jó hangulat is. A rutin és a fiatalok gyorsasága, pimaszsága jó esélyt teremthet a bajnoki mérkőzések megnyeréséhez. Nyilván a rosszabb eredmények láttán sem fogunk a kardunkba dőlni, mert az elsődleges cél nálunk mindig is a csapategység, a játék volt – mondta Fehérvári József.

A II. osztály gárdái közül a Rácalmásnál hat fővel bővült a keret és továbbra is Boncz Gábor dirigálja a csapatot.

Az első fordulót a bajnokságokban augusztus 21-én rendezik meg. A II. osztály déli csoport párosításai: Kisláng – Szabadbattyán, Nagykarácsony – Seregélyes, Beloiannisz – Polgárdi, Baracs, Nagyvenyim, Adony – KK Grain Kft.-Mezőfalva, LMSK – Káloz, Aba Sárvíz – Előszállás.