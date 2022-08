A csapatdöntő mellett Kovács Zsófia jóvoltából még két egyéni finálét is szerzett a Bácskay Csenge, Székely Zója, Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill összeállítású női válogatott a tornászok női felnőtt és junior Európa-bajnokságán Münchenben a selejtezőben. A kétszeres Európa-bajnok Kovács egyéni összetettben a kilencedik helyen végzett.

A selejtezőkkel elkezdődött tornászok női felnőtt és junior Európa-bajnoksága Münchenben, ahol a selejtező pontjai alapján egyéni összetett eredményt hirdettek. A magyarok közül Kovács Zsófia szerepelt a legjobban, aki 52.765 ponttal végül 9. lett. A DKSE kétszeres Európa-bajnoka további két szerenkénti finálés pozíciót is begyűjtött vasárnapra, ugráson 13.816 ponttal az első, míg talajon 13.433 ponttal az 6. pozícióban lett döntős. Bácskay Csenge 13.200-zal ugráson az első számú tartalék.

A Bácskay Csenge, Székely Zója (Postás SE), Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Makovits Mirtill (DKSE) alkotta felnőtt női tornászválogatott 153.496 ponttal a 7. helyen került be a szombati nyolc nemzetet felvonultató csapatdöntőbe, ahol már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát szerenként, és mind a három eredménye számít.

Folytatás Münchenben pénteken a juniorok versenyével, ahol a Czifra Lili (DKSE), Balzsay Hanna (KSI SE), Bogyó Anna (KSI SE), Knight Anna (Postás SE), Maráczi Fruzsina (Delfin SI SE) alkotta magyar női junior válogatott mutatkozik be a selejtezőben, amelynek pontjai alapján csapat és egyéni összetett eredményt is hirdetnek, míg a szerenkénti finálékra is itt lehet kvalifikálódni.

Kovács Zsófia: Örülök a döntőknek, de nem igazán esett le rólam ez a teher, mert ugyanúgy bennem van a többi. Hogy őszinte legyek, még azt sem tudom mondani, hogy legalább az egyik szemem sír, a másik nevet. Végignéztem kint a versenyt, pénteken megpróbálok a hétvégére koncentrálni.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Zsófinak nagyon örülök, szurkoltunk Csengének, első számú tartalék lett. Úgy gondolom az, hogy ennyi rontással bent tudunk lenni a csapatfináléban, újabb lendületet ad a lányoknak, és nagyon remélem, hogy élünk a lehetőséggel. Zója lábsérülését kezeljük, ma is sikerült valamennyire helyrehozni. Nagyon reméljük, hogy azok a versenyzők, akiknek ma voltak rontásai, a csapatdöntőben be tudják mutatni sikeresen a gyakorlataikat.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Picit jobb a kép, mint a délután, annyival, hogy csapatdöntő van, és ott akár a 7. helyről előrébb is tudnánk lépni, mert ott mindenki tiszta lappal indul. Az egyéni összetett eredményhirdetése sajnos nélkülünk zajlik, pedig Zsófi egy nagyon színes érmet is el tudott volna hozni, ha négy szere van. De „ha” nincs, a szerenkénti döntőkben kell majd megmutatnia, ugráson és talajon. Ugráson meggyőzően vezeti a mezőnyt, remélem, két jó ugrást oda tud tenni vasárnap. Talajon talán a pontosabb leérkezések még hozhatnak egy pár tizedet, de jó volt ez a mai talaj is. A csapatnál abban bízom, hogy más a rendszer, három gyakorlatból három számít, így sok minden történhet, hiszen ha esélyes csapat ront, úszhat az eredménye. Ha a mieink együtt vannak, és hibák nélkül tudnak tornázni, akkor lehetnek meglepetések.