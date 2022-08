A magyar különítmény hétfőn kora reggel (6:30) találkozik a Liszt Ferenc repülőtéren, ahonnan közvetlen járattal repülnek Münchenbe. A felnőtt csapat első edzésére várhatóan még aznap délután sor kerül, 16:00-18:00 között. A mieink pódiumedzése az előzetes program szerint augusztus 9-én lesz (12:24-14:26 között), ehhez kapcsolódik, hogy a sorsolás szerint a magyar csapat a 2. csoportba került csakúgy, mint a finnek, a portugálok, spanyolok, svédek és az írek.

A hivatalos versenyprogram szerint az augusztus 11-én megrendezésre kerülő selejtező eredménye alapján hirdetik az egyéni összetett eredményét, illetve az itt elért pontszámok alapján alakítják ki a szerenkénti és a csapatdöntőket is. A lebonyolításhoz szintén hozzátartozik, hogy csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszámot veszik alapul. A csapatfináléba a legjobb nyolc nemzet kerül be, ahol már csak 3 tornász mutathatja be gyakorlatát egy szeren, és mind a három eredmény számít.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány a szerleosztást a pódiumedzés után dönti el. Hozzátette, az a cél, hogy a mieink a legjobb 13 nemzet közé kerüljenek, hiszen így részt vehetnek csapattal az őszi világbajnokságon, amely már olimpiai kvalifikációs versenynek számít.

A németországi kontinensviadal a hölgyek számára augusztus 11-én a selejtezőkkel veszi kezdetét. A junior Eb-ról részleteket következő anyagunkban közlünk.

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: Mint minden felkészülés során, úgy most is voltak a csapatnál hullámhegyek és hullámvölgyek. A lányoknál jelenleg Székely Zója egy kisebb könyöksérüléssel küzd, Kovács Zsófinak pedig csípőlapát-sérülése van, mert elesett egy nekifutás közben. Ezzel együtt is bízom a lányokban, hiszen tapasztalt és rutinos sportolókról van szó. Saját maguk miatt és természetesen az országuk miatt is helyt fognak állni. Azt gondolom, az a legfontosabb, hogy a versenyzők a lehető legjobban csinálják meg gyakorlataikat, onnantól kezdve pedig a bírókon múlik majd az, hogy milyen eredményt érnek el.