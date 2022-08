Az első zárt kapus találkozót kiélezett végjáték után kettővel a Kohász nyerte, hogy aztán pénteken már délelőtt „trópusi” körülmények között újabb meccset vívjanak a felek, ezúttal is nézők nélkül.

DKKA – RK Podravka Vegeta 35–36 (20–20)

A dunaújvárosiak az Oguntoye – Fodor, Potecznyik, Nick, Weisheitel, Szalai, Arany összeállításban kezdtek. Az első félidőben nagy rohanást lehetett látni, potyogtak a gólok, a szünetre annyi találat született, mint máskor egész meccsen. A szünet után a Kohász szerezte meg a vezetést, majd a 41. percben már ismét a horvátoknál volt az előny (24–25), hogy aztán az utolsó tíz percre egálról induljanak a felek, 30–30. A hajrát ezúttal a Podravka bírta jobban, és nyert minimális különbséggel.

A találkozó után Rapatyi Tamás vezetőedző elégedetten vont mérleget. Azzal kezdte, csütörtökön ő is kíváncsi volt arra, mire képesek a lányok. Nos, nagyon szépen teljesítettek, mert amilyen taktikai elképzeléseket, mozgásokat szeretett volna látni, azok köszöntek vissza a pályáról.

– Örömmel nyugtáztam, hogy van honnan elindulni és azt is, függetlenül attól, hány góllal vezettünk, ezt mindenki akarta és igyekezett megoldani a rá bízott feladatot. Persze, nem ment minden hibátlanul. A végén pedig győzelemmel párosult ez az akarat, méghozzá kiélezett végjátékban, aminek szintén örülök, hogy a csapat ilyen helyzetben is higgadt tudott maradni, amit még nem ismerhettem részükről. A beálló körüli védekezés az első meccsen nem ment annyira, péntekre ebben is nagyot léptünk előre. Támadásban is tudatosabban, lendületesebben mentünk rá a falra. Összességében nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, senki nem sérült meg, ami szintén nagyon fontos. Jelen állapotban jó útra léptünk, a stábnak az a fontos, ezen terelgessük tovább a csapatot. Ehhez a lányok maximálisan partnerek, gratulálok a két mérkőzéshez, és büszke vagyok, hogy így teljesítettek egy erősebb és összeszokottabb rivális ellen – nyilatkozta lapunknak.

Ami a folytatást illeti, a csúcsterhelés után edzésekkel folytatódik a jövő hét, majd viszontlátogat a horvátokhoz a DKKA, ahol szintén két meccset játszik csütörtökön és pénteken.