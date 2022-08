Hüttner Csaba szövetségi kapitány kijelölte a müncheni Multisport Európa-bajnokság keretén belül csütörtöktől vasárnapig sorra kerülő kajak-kenu kontinensbajnokságra utazó magyar csapatot. Az épeknél 33, a para szakágban pedig – Hajdu Botond döntése nyomán – tíz versenyző képviseli majd az országot a bajor fővárosban. A magyar válogatott négy arany-, egy ezüst-, és hat bronz­érmet szerezve második helyen végzett az augusztus eleji, kanadai világbajnokság éremtáblázatán, s a szövetség tájékoztatása szerint az Európa-bajnoki csapathirdetésénél – a jövő évi, olimpiai kvalifikációs vb-csapat kialakításán túl – a 2023-as Európa Játékokra való kijutás lehetősége is szempont volt.



A K-1 500 méteren ezúttal is a Halifaxben ezer méteren ezüstérmet szerzett Rendessy Eszter lesz a magyar induló, amíg a férfikenusoknál a vb-hez hasonlóan ezúttal is Adolf Balázs viszi a C-1 1000 méteres számot, a szintén olimpiai műsoron lévő férfi C-2 500-on pedig Hajdu Jonatán és Fekete Ádám áll rajthoz Németországban. A női kenusokról Hüttner Csaba azt mondta, „a vb-n 200-on és 500-on is bronz­érmes Bragato Giada–Nagy Bianka-kettős éremszerzése nem lepett meg, mivel már a világkupán is dobogóra álltak, Münchenben is ők indulnak mindkét távon.”