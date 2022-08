Dunaújváros – Szakosztályunk 2019 szeptemberében is megrendezte hagyományos versenyét, a Dunaferr Kupát, amelyen akkor részt vett a spanyol, Valencia mellől érkező Club-Escuela Piragüismo Sueca egyesület is. A velük kiépített szoros kapcsolat is motivált bennünket arra, hogy szintet lépjünk, és egy nemzetközi kajak-kenu seregszemléről kezdjünk el gondolkodni. Wichmann Tamás, az első magyar kenukirály élete és sportpályafutása során olyan értékeket képviselt, amelyeket fontos megőriznünk. Éppen ezért döntöttünk, hogy e regattával az ő emléke előtt is tisztelgünk – mondta el Pető Zsolt, aki arra is kitért, miért lehet hiánypótló esemény a hétvégi verseny:

– Bár éveken, évtizedeken át rengeteget dolgoznak érte, sokaknak nem adatik meg, hogy rangos nemzetközi versenyeken a válogatott tagjaként képviseljék nemzetüket, klubjukat. E sportolóknak jelent lehetőséget, hogy egy nemzetek közötti klubversenyben mégis átéljék az emelkedett nemzetközi versenyhangulatot. Az előttünk álló hétvége egy hatalmas teszt lesz számunkra is. A pontos jelentkezéseket most összesítjük, de az már biztos, hogy Spanyolországból, Ciprusról, Thaiföldről és Szlovákiából négy külföldi klub érkezik Dunaújvárosba, a hazai kajak-kenu sportot pedig 18 egyesület képvi­seli majd. Összesen több mint 300 versenyzőre számítunk. Az utánpótlás U10–U12-es korosztálytól egészen a master korcsoportig lesznek versenyek – a kajak-kenusok esetében négy számban (200 méter, 500 m, 200 m váltó, 500 m szabadidő).

Pető Zsolt, a DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának elnöke Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A sárkányhajósoknál a 10 és 20 fős hajók ­számára is rendezünk versenyt, a SUP-osok pedig két távon 200 és 2000 méteren indulhatnak majd. Eredetileg szeptember elejére terveztük az I. Wichmann Regattát, ám mivel ebben az időpontban Szegeden rendezik az U23-as és az ifjúsági világbajnokságot, így a szövetséggel egyeztetve előrébb kerültünk az idei, egyébként is sűrű versenynaptárban. Bízom abban, hogy remek hangulatú hétvégén debütál e nemzetközi regatta, amely a jövőben egy igazi kajak-kenu fesztivállá fejlődhet majd. Természetesen szombaton és vasárnap is nagy szeretettel várjuk a szurkolókat, sportbarátokat, érdeklődőket a Kikötői-öbölben.