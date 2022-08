Magyar idő szerint pénteken kora este térdelt hajóba a kanadai kajak-kenu világbajnokságon a DKSE-t képviselő Hajdu Jonatán és újpesti párja, Fekete Ádám, hogy C-2 500 méteren kivívják a döntős szereplést. A páros a csütörtöki előfutamban negyedik lett, ezért várt rájuk egy plusz „menet” tegnap, mert onnan csak az első helyezettek jutottak egyből a fináléba. Ezúttal pedig az első három hely valamelyikén kellett végezniük ehhez.

Ennek megfelelően is kezdtek a fiúk, az élre álltak és fél távnál is ott lapátoltak a moldávok és a holtversenyben érkező francia és kínai egység előtt. A második etapot nagyon megnyomták a kínaiak, akik a hajrára befogták és megelőzték a többieket, majd a magyar hajót is, s végül pár századdal előttük futottak be a célba. Hajduék döntőjét szombaton kora este rendezik magyar idő szerint, amíg vasárnap este a ­DKSE másik indulója, Slihoczki Ádám lesz érdekelt a C-4 1000 méter döntőjében.