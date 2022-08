Az egyéni összetett végeredménye a selejtezők pontszámai alapján alakult ki. Mayer Gréta (DKSE) a 21., Makovits Mirtill (DKSE) a 36. helyen végzett a 86 fős mezőnyben.

Bácskay Csenge csak két, a kisebb sérülésekkel bajlódó Székely Zója pedig egy szeren indult.

A csütörtöki selejtezők alapján alakultak ki a szerenkénti döntők és a csapatverseny döntőjének mezőnye is.

Ugrásban Kovács Zsófia ­(DKSE) az első helyen jutott a fináléba, Bácskay első számú tartalék.

Talajon Kovács a hatodik eredménnyel került a döntőbe, a magyar válogatott pedig hetedikként kvalifikált a csapatverseny szombati fináléjába, ahol már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát szerenként, és mindhárom eredménye számít.

Az orosz és a fehérorosz tornászok az ukrajnai háború miatt nem indulhattak.

– Örülök a döntőknek, de nem igazán esett le rólam ez a teher, mert ugyanúgy bennem van a többi. Még azt sem tudom mondani, hogy legalább az egyik szemem sír, a másik nevet” – nyilatkozta Kovács Zsófia. A Dunaújvárosi KSE kétszeres Európa-bajnoka azért csalódott, mert gerendán és felemás korláton több rontása is volt.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány úgy fogalmazott, újabb lendületet adhat a lányoknak, hogy ennyi rontással is döntőbe jutottak a csapatversenyben, és reményét fejezte ki, hogy élnek majd a lehetőséggel. „Nagyon reméljük, hogy azok a versenyzők, akiknek ma voltak rontásaik, a csapatdöntőben sikeresen be tudják mutatni a gyakorlataikat” – fűzte hozzá.

Altorjai Sándor csapatvezető rámutatott, hogy Kovács ugrásban „meggyőzően vezeti a mezőnyt”, ami jó előjel a vasárnapi finálé előtt.

„Talajon talán a pontosabb leérkezések még hozhatnak néhány tizedet, de jó volt a mai gyakorlata is. Csapatban sok minden történhet, hiszen ha egy esélyes csapat ront, úszhat az eredménye. Ha a mieink együtt vannak, és hibák nélkül tudnak tornázni, akkor lehetnek meglepetések” – magyarázta.

A 34. női Európa-bajnokság további programja: szombaton a felnőtt csapatversenyek döntőjét rendezik 14 órától, vasárnap pedig jönnek a szerenkénti finálék előbb a junioroknál, majd a felnőtt mezőny számára. MTI/SzSz



Kovács Zsófiára, a DKSE tornászára ezúttal is hatalmas teher nehezedik az Eb-n

Fotó: MTI