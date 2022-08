Vasárnap a Horfer Serleg Megyei III. osztály Dél felnőtt csoport együttesei is csatasorba álltak. A 2022-2023-as idény első fordulójában sem maradtak gól nélkül a pálya szélén esőben ácsorgó szurkolók. Rácalmás a Vajta csapatát kapta kezdésként. A hazaiak ragyogó első negyvenöt perccel és 3:2-es eredménnyel gyakorlatilag eldöntötték a három pont sorsát, mert hogy a második játékrészben már gól nem esett. Ráadásul a házigazdák a 80. perctől emberhátrányban játszottak Zorics Márk második sárgás kiállítása miatt. Hasonlóan sikeres kezdésnek örülhettek a kulcsi futballrajongók is a Cece vendégeként. Bár itt csak egy gól esett, de ez is elég volt a győzelemhez. Hozzá kell tenni, hogy az előző szezon nem túl jó kulcsi szereplése után hangulatilag igazán jól jött ez a nyitány, és valahogy így lehetnek ezzel a rácalmásiak is.

Az első hétvége részletes eredményei: Rácalmás – Vajta 3:1, Kőszárhegy – Sárszentágota 4:7, Lajoskomárom II. - MPF Ráckeresztúr 6:3, Szabadegyháza-Sárosd II – Alap 1:1, Besnyő – Dég 4:4, Cece – Kulcs 0:1.

Rácalmás – Vajta

Az első félidőben szép játékkal megérdemelten biztosította be magának a győzelmet a Rácalmás. A 22. percben Balogh Róbert indításából Gergelyfi Mihály talált be először. 1:0. Rá két percre gyorsan érkezett a szépítés Tóth Balázs részéről. 1:1. A 29. percben Balogh visszakapta Gergelyfitől a gólszerzés lehetőségét és ezzel újra a Rácalmás jutott előnyhöz. 2:1. A 37. percben szögletrúgást követő kapu előtti kavarodásnál Hír Olivér szerzett labdát és okosan továbbította a vendégek hálójába. 3:1. Végül ez is lett a végeredmény.

Kulcs a Fejér megyei kupasorozatban a Nagyvenyimtől kikapott, de a bajnoki nyitányon Cecén győzelemmel javított



- Rácalmás, Boncz Gábor edző: A szünet előtt jól játszottunk és a helyzeteinket is kihasználtuk. A szusszanás után már visszaköszönt a szokásos menetrend és innentől nem tudtunk kapuba találni. Szerencsére az első félidős teljesítmény elég volt a három pont megszerzéséhez.

Rácalmás: Farkas, Molnár, Szeicz, Juhos, Balogh, Hír, Pinte, Hornyák, Németh, Gergelyfi, Illés. Cserék: Szántó, Hatvani, Kovács, Zorics, Horváth.

Vajta: Sebestyén, Meister, Csajági, Rupa, Kovács, Tóth, Szabó, Török, Móri, Farkas, Pordán. Cserék: Vadász, Kovács, Nagy, Szabó.

Cece – Kulcs

A mérkőzésről Ócsai Norbert edző adott tájékoztatást: - Megérdemelt győzelmet arattunk Cecén. Ennyi különbség volt a két csapat között. Látványos támadásainkat sajnos góllal nem tudtuk lezárni, majd Balla Dávid egy akció végén meglőtte a szezon gólját. Pozíciós játékunk most gyengébb volt a megszokottnál, de a lényeg a 3 pont!

Cece: Plézer, Kacz, Király, Végh, Klazer, Kovács, Sohonyai, Szalai, Lakatos, Tábori, Klazer. Cserék: Sohonyai, Kacz, Csányi, Kovács, Budai, Boros, Tángli.

Kulcs: Murvai, Cserkuti, Gallai, Németh, Godó, Ócsai, Völcsei, Szabó, Cseresnye, Balla, Horváth. Cserék: Molnár, Mácsfalvi, Plézer, Seres.

A következő fordulóban a Rácalmás a Sárszentágotához utazik, ahol nem lesz könnyű dolga Boncz Gábor legénységének. A Kulcs pedig otthon fogadhatja a Besnyő együttesét. Utóbbi mérkőzésen szintén nagy csatára számíthatunk.