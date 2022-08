Vasárnap indultak a Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokság 2022-2023-as idényének őszi fordulói, ahol az Aquantis Megyei II. osztály Dél felnőtt csoportban az első nekifutásra összesen harmincegyszer zörgött a kapusok hálója. A városkörnyéki csapatok közül Mezőfalva idegenből hozta el a három pontot. Nagykarácsony, Előszállás és Baracs otthoni környezetben örvendeztette meg szurkolóit a győzelem hangulatával. Nagyvenyim éppen az utóbbiaktól kapott ki, így ők nem szereztek pontot.

Eredmények: Kisláng – Szabadbattyán 11-2, Nagykarácsony – Seregélyes 3:2, Beloiannisz Polgárdi 1:1, Baracs – Nagyvenyim 4:0, Adony – KK Grain Kft.-Mezőfalva 0:3, LMSK – Káloz 1:5, Előszállás – Aba Sárvíz 3:2.

Baracs – Nagyvenyim

Az első félidő 39. percében szögletrúgásból lepattanó csorgott le az alapvonal felé és onnan éles szögben vágta kapura Kiss. 1:0. A 72. percben ismét hazai gólnak örülhettek a szurkolók. Ezúttal a középre beadott labda hozta sakk-matt helyzetbe a vendég védelmet. Prókai a legurított vissza passzból nem hibázott. 2:0. A 88. percben Deli átadását Balogh vágta mesterien a nagyvenyimi kapuba egy szép támadás végén. 3:0. Közvetlen a lefújás előtt, a 89. percben még Somodi is betalált, így beállítva a 4:0-s végeredményt. A második félidős játék alapján egyértelmű volt a Baracs pontszerzése.

Mezőfalva fontos pontot szerzett az első fordulóban Adony ellen

- Baracs, Körmendi Zsolt edző: Nehezen találtuk meg a ritmust és nem voltunk eléggé türelmesek a mérkőzés nagy részében! Sok helyzetet dolgoztunk ki, de a befejezésnél elmaradt az élesítés! A győzelem megérdemelt, azonban van még mit javítani!

- Nagyvenyim, Gászler Ferenc edző: A jobb csapat győzött.

Baracs: Vaszcsik, Áldott, Prókai, Balogh, Nagy, Takács, Dobrovitz, Badi, Kiss, Huber, Nagy. Cserék: Hepp, Deli, Mészáros, Princes, Somdi, Mészáros, Tóth.

Nagyvenyim: Németh, Ferencz, Dorogi, Kürti, Eszes, Fehér, Somogyi, Wadolowski, Szabó, Kovács, Gászler. Cserék: Csizmadia, Gál, Árva.

Gólszerzők: Kiss Norbert, Prókai Norman, Balogh Dávid, Somodi Erik.

Előszállás – Aba Sárvíz

0:2-es első játékrész után megrázta magát a hazai csapat és hamar megfordította a mérkőzés állását.

- Előszállás, Masinka Csaba edző: Az első félidőt mindig bebukjuk általában. Ugyanígy volt Mezőfalván is. A szünet előtt az ellenfél talált egy gólt. Berúgták a szögletből kipattanót, majd középen elpasszoltunk egy labdát és azt is bevitték, így jutva kétgólos vezetéshez. A szünetet követően megnyomtuk a játékot és jöttek is a hazai találatok az egyre jobban fáradó abaiakkal szemben. Valószínűleg a nagyobb edzésmunka hozta meg a gyümölcsét. Végül megérdemelten nyertünk 3:2-re.

Előszállás: Nagy, Németh, Nyári, Béres, Czifra, Felföldi, Horváth, Bozsoki, Reichardt, Romhányi, Csuka. Cserék: Kovács, Balogh, Garbacz, Kercza, Kvárik, Bognár, Farkas.

Aba Sárvíz: Sereg, Imre, Huszti, Madácsi, Hegyi, Esze, Réti, Réti, Lakk, Vitális, Kovács. Cserék: Kovács, Major, Tóth, Kovács, Fauszt, Radnics, Bíró.

Gólszerzők: Előszállástól Felföldi Zsolt, Reichardt Bálint, Horváth Gábor. Abától Réti Róbert és Huszti Bence.

Adony – Mezőfalva

- Mezőfalva, Cseke Ottó elnök: Már az első félidőben is kiütközött a nagyobb játékerő. Mondhatjuk, hogy tiszta győzelmet arattunk, amit a szünet utáni helyzetkihasználásunk is igazolt. Ebben a játékrészben több volt a kontakt és a gólok száma is. A 0:3-as végeredmény tükrözte a jobb formát

Gólszerzők: Németh László 2, Török Dávid 1 találat.

Nagykarácsony – Seregélyes

- Nagykarácsony, Mergl István edző: Nem bíztuk a véletlenre és végig uraltuk a mezőnyt. Egy saját és egy öngól jutott az ellenfélnek. A sok helyzetünkből végül hármat sikerült érvényesíteni.

Gólrúgók: Nagykarácsonytól Éliás Zsolt, Ivacs Gábor, Kovács Dávid. Seregélyestől Fülöp Attila és Szurovcsják László.