DH-összeállítás A forduló meglepetése a Beloiannisz–Tóvill-Kápolnásnyék-mérkőzés volt, ahol az első félidőben fej fej mellett harcoltak a csapatok. A második játékrészben ugyan vezetéshez jutottak a vendégek, de időn túli – 94. perces – büntetővel döntetlenre mentettek a hazaiak. Az osztálykülönbség miatt így a görög falu játékosai örülhettek, hogy bejutottak a következő körbe. A hétvége legtöbb kapott gólját a Dinnyés szenvedte 2–10-es eredménnyel a Sárkeresztessel szemben.

Nagyvenyim–Sárbogárd 0–4 (0–3)

Nagyvenyim: Németh, Kovács, Jákli, Fodor, Kovács, Somogyi, Fehér, Dorogi, Szabó, Gászler, Török. Cserék: Gál, Patai, Wadolowski.

Sárbogárd: Nyári, Gráczer, Glócz, Gráczer, Mayer, Luczek, Pákozdi, Bencze, Horváth, Vagyóczki, Kindl. Cserék: Demeter, Pajor, Horváth, Horváth, Gyuricza, Glócz, Huszár.

Az első félidőben már a hatodik percben megérkezett az első vendégtalálat. Bal oldali beadás után a jobb felső sarokból pattant az alapvonal mögé a labda (0–1). A 30. percben szintén a bal oldalon indult támadás, és átívelést követően növelte előnyét Sárbogárd (0–2). A szünetig több gólszerző helyzete is nyílott a házigazdáknak, de a szerencse most nem állt melléjük. Sőt a 40. percben a kifutó nagyvenyimi kapus megtorpant, így a sárbogárdi csatár könnyűszerrel szerzett labdát, és juttatta a hálóba (0–3). A pihenőt követően az 53. percben bal oldali átadást csípett meg Mayer, és középre cselezve fordulatból szerezte meg a vendégek befejező gólját (0–4).

A találkozó után Gászler Ferenc nagyvenyimi edző értékelt:

– Tisztában voltunk az erőviszonyokkal, ezért nem ringattuk magunkat álmokban. Fontos volt, hogy tisztességesen megálljuk a helyünket egy jóval erősebb csapattal szemben. Az eredmény, a helyzetek és a játék tekintetében sikerült is.

Besnyő–Mezőfalva 0–5 (0–3)

Besnyő: Dosztál, Molnár, Szakos, Dankó, Juhász, Ölbei, Tálas, Góman, Farkas, Góman, Kurucz.

Cserék: Molnár, Koller, Tóth.

Mezőfalva: Kovács, Balázs, Sümegi, Kis, Török, Balogh, Czári, Németh, Kovács, Sági, Kovács. Cserék: Szabó, Sági, Sebestyén, Kertész, Villám, Csontos.

Gólszerzők: Sági Roland, Balázs Sándor, Czári István, Kovács Balázs, Török Dávid.

Magabiztos győzelmet aratott a Mezőfalva. A mérkőzést Villám Balázs edző foglalta össze.

– Az eredmény nem tükrözi a két csapat közötti különbséget. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk. Ebből csak ötöt tudtunk gólra váltani. Helyzetkihasználásunkon van mit javítani. Sokkal jobban kell koncentrálnunk a kapu előtt. Végig mezőnyfölényben játszottuk a mérkőzést. Többször sikerült a Besnyő védelme mögé kerülni. Sági és Balázs gólja után kényelmesebbre vettük a játékot. Ebben is fejlődnünk kell. Nem szabad megállni, és még több gólt kell rúgni, hogy minél hamarabb lezárjuk a mérkőzést. A szünet előtt még Czári is betalált a kapuba egy remek támadás végén! Védelmünk az egész mérkőzésen jól teljesített, és törekedett arra, amit kértem tőlük! A második félidő szinte egykapuzással telt, rengeteg helyzettel, amiből kettőt sikerült gólra váltani Kovács és Török révén! Örömteli hogy Szabó Gergő az U19-es csapat kapusa debütált a felnőttgárdában! Jövő héten indul a bajnoki rajt! Ott ez a hozzáállás lesz a minimum, amivel eredményt tudunk elérni.

A 3. fordulóban Vajtán játszanak a baracsiak

Alap–Baracs 2–6 (0–3)

Gólszerzők: Vargyas, Lakatos, illetve: Balogh 2, Huber 2, Nagy, Prókai.

Körmendi Zsolt, a baracsiak trénere lapunknak elmondta: – Már az első félidőben sikerült érvényesítenünk a papírformát. Örömteli, hogy ezúttal már a megfelelő százalékban használtuk ki a helyzeteinket. A csapattal elégedett vagyok, készülünk tovább.