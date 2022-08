Dunaújváros A férfi futsal NB I.-ben két fordulón vannak túl a csapatok. A pontvadászat egyik kimagasló esélyese a Veszprém Futsal, amely az első két forduló során előbb Nyíregyházán győzött 5–1-re, majd már hazai pályán 7–3-as vereséggel küldte haza a szombathelyi Haladást.

A korábban Dunaújvárosban is megforduló szakember, Fehér Zsolt által irányított veszprémiek szerdán este az NB II. nyugati csoportjának hétfői rajtjára készülő újvárosiakkal találkoztak. A felkészülési mérkőzésen a Tóth Árpád által irányított házigazdák remekül harcoltak, végül 4–0-s vereséget szenvedtek az első osztály egyik bajnokaspiránsától.



Munkatársunk – még a szerdai mérkőzés előtt – a pozíciójában megerősített csapatkapitánnyal, Csányi Dáviddal beszélgetett: – Még az NB I.-es korszakunk végén kaptam meg a csapatkapitányi karszalagot, azóta sok minden történt, most már kezdem megszokni ezt a beosztást. A tavalyi év nem volt éppen sétagalopp számunkra, de végül kiharcoltuk a bennmaradást. Szerencsére a klub vezetői most alaposan fölkészültek, és a tavalyinál jobb lehetőséget tudnak biztosítani a munkánkhoz, ezért bízom abban, hogy az eredményeink is jobbak lesznek, mint az elmúlt idényben. Az edzéseink rendben zajlanak, és mivel a többségünk nagypályán is játszik, ezért nincsenek kondíciós problémáink. A legfontosabb, hogy az edző, aki tavasszal még csapattársunk volt, most kívülről nézve is láthatott bennünket, hogy kit milyen poszton és feladat megoldásához használhat. A folytatásban is szeretnénk megállni a helyünket.



Váradi Kornél hasznos tagja kíván lenni a csapatnak Fotó: Balogh Tamás

Az újvárosiak keretének legfiatalabb tagja Váradi Kornél, aki bízik abban, hogy komoly feladatokat kap majd a hamarosan kezdődő bajnokságban:

– Egy kis izgalommal és a tavalyinál jóval erősebb motivációval készülök erre a szezonra. Készen állok az új kihívásokra, ezért alaposan meg akarom tanulni a taktikai elemeinket, hogy jó és megbízható játékkal hasznos tagja lehessek a csapatomnak. Szeretnék gólokat lőni, illetve gólpasszokkal kiszolgálni a társaimat. Valószínűleg az edzőtől és a rutinosabb társaimtól sok kritikát és tanácsot is fogok kapni, de ezeket jól bírom és segítségként fogom fel.

A Dunaújváros Futsal augusztus 29-én, hétfőn, 19 órától az UTE együttesét fogadja az első fordulóban a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában.